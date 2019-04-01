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行車擦撞引口角　水電工亮鋁棒馬路上追著打

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▲▼車禍，斑馬線，馬路，交通規則。（圖／pixabay）

▲水電工林男因行車糾紛口角，拿出放在車上的西瓜刀與鋁製棍棒威嚇對方。（示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名水電工人因行車糾紛與人發生口角，竟拿出車內的西瓜刀及鋁製球棒威嚇對方，還動手準備修理對方，因對方即使閃過才只造成上衣毀損。法官認為，水電工僅因一時氣憤就揮棒威嚇、口出穢言及毀損被害人衣物，因此依毀損罪判拘59日，易科罰金5萬9千元。

林姓水電工人2018年6月間從台北南下至竹科施工，因不熟路況，依導航指示在竹科園區道路迴轉，撞上停在路旁的小貨車，貨車車主湯男被撞後下車看了車損，然後質問對方「你會不會開車呀！」，雙方因此起口角。

林男竟從車上拿出西瓜刀及鋁製球棒放在草叢內，但雙方火氣都很大，爭執不停，林男便持鋁棒揮舞、敲打路旁的水泥柱，嗆「衝三小」邊追趕湯男夫婦。林男追上湯男抓住他的衣領朝他揮拳，湯男及時閃躲未被打中，僅上衣遭撕破，警方接到路人報案趕往現場，雙方才停手，警方隨後也在草叢內找到西瓜刀及球棒。

林男向檢警坦承犯行，法官認為，湯男與林姓水電工因車禍事故發生口角，應理性溝通、解決紛爭，但林男僅因一時氣憤就揮棒威嚇、口出穢言及拉扯撕破上衣，毀損被害人衣物，造成毀損財產上損害，因此依毀損罪判拘59日，易科罰金5萬9千元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖pixabay圖許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：毀損,行車糾紛,西瓜刀,竹科,水電工,口角

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