台版《不可能任務》影像曝光！狂賊凌空闖縣府一身黑抱走金庫

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府小七31日遭到竊賊模仿電影《不可能的任務》情節府吊著吊繩臨空而降，損失至少14萬元現金。竊賊從天而降的身影也跟著曝光，身手矯捷又輕盈，也讓人歎為觀止。31日下午嫌犯也在新湖分局境內落網，將進行偵訊釐清全案案發經過且持續追查共犯下落。

▲竊賊模仿電影情節綁吊繩臨空而降，搬空縣府小七內14萬現金。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

監視器中可看見一雙球鞋從畫面上方緩緩而下，接著一名頭戴黑色棒球帽、黑色口罩及同色衣褲的男子，腳踩在梁柱上，然後手腳靈活一跳到地上。竊賊快速的將小七內的14萬現金得手快速離去。

新竹縣警方調查後發現，3名竊賊在30日凌晨4、5點之間，趁著沒人上班的空檔進入縣府內部，從縣府A棟2樓的財政處疑似由1人凌空垂降進入「縣府小7」，再由另外2人協助吊掛搬運上2樓後再搬走。當天雖為假日，但仍有員工例行到店收點貨物，才發現失竊報案。

「縣府小七」的店員們對此三緘其口，據了解，3名竊嫌此番從天空降「順」走了店內放在保險櫃的10萬元現金及收銀機內4萬元現金。其中保險櫃內10萬元還包含新竹肉品市場在「縣府小7」前的攤位的款項。

新竹縣警局迅速鎖定作案車號及調閱附近監視器，31日下午在新湖分局境內查獲其中1名涉案人，經夜間停止訊問，4月1日將進行偵訊釐清全案案發經過且持續追查共犯下落。

遭洗劫14萬的「縣府小七」，2018年9月才開幕，營業時間為周一到周五早上7點到晚上7點，周六、日配合縣府重大活動營業，沒想到才短短8個月就遭到竊賊鎖定、洗劫一空，縣府內員工聽到消息都感到不可思議。

▲竊賊不可能的任務綁吊繩臨空而降，搬空縣府小七14萬現金。（圖／翻攝新竹縣ing粉絲頁，下同）