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小二男童拿書丟老師！阿公氣炸「捆綁雙手吊起來打」涉家暴

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記者陳以昇、黃彥傑／新北報導

新北市永和區一名小二男童，在學校拿書本丟老師，校方通知家長，男童阿公得知後氣炸，將他綑綁吊起來持棍棒毆打教訓，整個過程持續近1小時，被民眾用手機拍下檢舉，阿公表示「我打的，小孩在學校不乖」，新北市家防中心許主任表示「涉及家暴，將通報警方約談施暴家長」

▼黃姓小二男童在學校拿書本丟老師，阿公得知後將他吊起來打，家防中心表示阿公涉及家暴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃姓小二男童在學校拿書本丟老師，阿公得知後將他吊起來打，家防中心表示阿公涉及家暴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日下午5時許，新北市永和區一位民眾在家聽到小孩淒厲的哭聲，跑到陽台查看，看到一名小孩被大人抓到牆邊，疑似將他綑綁吊起來，之後持棍棒毆打，小孩痛的大叫，期間還踢腳反抗，施暴近1小時，她擔心小孩再被家暴，將影片拍下投訴媒體。

▼黃姓小二男童在學校拿書本丟老師，阿公得知後將他吊起來打，家防中心表示阿公涉及家暴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，一開始這名黃姓小二男童的阿嬤、爸、媽均否認對男童毆打，「哪有這種事，我們疼孫子是出名的」，直到男童阿公返家後，才坦承說「我打的，小孩在學校不乖」，阿公表示男童在學校與老師衝突，竟拿書本丟老師，不聽話才會打他，但否認有綑綁狀況。

新北市家暴防治中心主任許芝綺看過施暴影片後表示：「已經涉及家暴，手綁起來的部分，更涉及妨害自由，將約談不排除安置小孩」，轄區派出所已經約談男童父親及阿公說明，父親表示「帶他看醫生有過動，只是嚇嚇小孩，他身上沒傷痕」，目前正釐清綑綁毆打是否有不當管教涉及家暴。

▼黃姓小二男童疑被吊起來毆打的地點。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼黃姓小二男童在學校拿書本丟老師，阿公得知後將他吊起來打，家防中心表示阿公涉及家暴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：小二男童,書本,丟老師,家庭暴力防治中心

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