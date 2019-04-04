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潘恒旭握手旗山彭于晏　常美冰店大吃「和解清冰」

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記者吳奕靖／高雄報導

旗山常美冰店日前在臉書po文「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」、「生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎。。。。」引發跟韓流切割爭議，不過高雄市觀光局長潘恒旭無預警前往常美冰店吃冰，還跟有「旗山彭于晏」稱號的郭人豪握手，雙方化解誤會。

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恒旭大約是在4日上午10點50分抵達常美冰店，但是他相當低調，一個人進去消費，點了清冰以後就坐在店內吃冰，不過現場剛好有媒體記者，一看到潘恒旭就開始拍攝，才引起店家的注意，原本外出的老闆郭人豪回到店內以後，在店員的告知下才發現潘恒旭在店內消費。

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭人豪等到潘恒旭吃完以後，才走過來跟局長打招呼，雙方就坐下來聊，對於日前郭人豪在自家臉書po文說：「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過敝店」，潘恒旭解釋雖然韓國瑜並沒有來消費，不過在韓國瑜就職典禮的茶會上頭，其實常美冰店也是列名其中的在地餐點，韓國瑜也有品嘗過常美冰店的冰品，所以被列名為「韓總美食清單」也不為過。

雙方大概坐下來聊了超過十分鐘，過程當中有說有笑，就在離開的時候兩位還握手表示誤會「冰釋」，潘恒旭說韓粉前來消費時，當場掉頭走，的確對一家70年冰店來說，自尊心跟自信也是很受傷，不過這家店的冰真的很好吃，郭人豪也有邀請韓國瑜之後能夠來店品嚐冰品，未來六月份的時候觀光局將會整理40年以上的「老字號」店家名單，而常美冰店也會列名其中。

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲旗山常美冰店的老闆郭人豪與潘恒旭吃和解冰，雙方誤會「冰」釋 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,常美冰店,潘恒旭,旗山,台獨,彭于晏

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