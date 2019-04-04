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彰化葡萄園談總統初選　賴清德「一次說清楚」：對主席的領導有信心

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記者唐詠絮／彰化報導

清明節連續假期首日，前行政院長賴清德一早便搭高鐵南下，到彰化埔心鄉訪視葡萄農園，與農民座談，對於總統初選一事，賴清德也說就民進黨過去傳統，他更相信有主席卓榮泰的帶領，民進黨將會走向民主法治，近日將會與總統蔡英文見面討論，大概會將討論設定在初選上，不會有其他的議題。

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

因民進黨將安排賴清德與蔡英文見面，賴清德說，民進黨在初選程序上，黨主席在民調前都會安排協商，每位候選人都會跟協商小組見面，候選人之間也有機會見面，只要黨有安排就會尊重黨的決定，就民進黨傳統，候選人間見面談的議題，一定都是跟初選程序相關，若出席，發言內容也都將設定在初選程序上。

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

媒體問到針對「英派」醞釀提案終止總統初選，賴清德說「有聽到這樣的風聲也不會擔心」，他強調，對民進黨民主制度有信心，對主席卓榮泰的領導也有信心。

▲▼ 彰化

賴清德預計9號將與網紅館長陳之漢一起開直播，拉攏網路年輕族群。至於要講些甚麼，賴清德在接受媒體時時也說「客隨主便」，陳之漢很有正義感，常常關心弱勢，常常做公益，想藉由他的詢問，讓更多民眾了解他的作法及未來的方向。

▲▼ 彰化

賴清德在受訪時強調，高雄市長韓國瑜酒量肯定比我好，這是不用懷疑的，令狐沖之所以為令狐沖，不僅僅是酒量好，是因為要有俠義精神，否則金庸小說裡喜歡喝酒的喜歡交朋友的角色不勝繁數，大家為何會喜歡令狐沖，是因為他的俠義精神。

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

賴清德說，習敬平說台灣只有一條路只有一個中國原則，一國兩制的路可走，固然韓國瑜有行銷高雄的農產品的職責所在，如果韓有辦法在劉結一的面前同時提到反對一國兩制，我相信很多人更喜歡韓國瑜，更喜歡他的俠義精神，但是很可惜。

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，賴清德此行除了與農民交流外，當然還有新書簽名發表會，上午農莊聚集不少賴粉等候，據賴清德隨身秘書透漏，下一站將安排到台中及高雄，讓更多鄉親了解賴清德的想法。

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關鍵字：葡萄園,總統初選,令狐沖,韓國瑜,一國兩制

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