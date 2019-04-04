韓國瑜為何延後「吳韓會」？　學者：要吳敦義先搞定朱王

▲韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義3日受訪表示，「吳韓會」將於5日下午3點30分在台北舉行，但國民黨發言人歐陽龍3日下午於中常會後表示，高雄市長韓國瑜要籌備訪美業務，希望「吳韓會」改在18日訪美回國後再見面。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜考慮到前新北市長朱立倫、前立法院長王金平。

胡幼偉4日在臉書表示，韓國瑜的意思很明顯，就是希望吳敦義先跟朱立倫、王金平喬好，再來談徵召，否則先斬後奏會讓韓國瑜得罪人；而韓國瑜的心思，吳敦義早就想過了，但還是打算木已成舟後，再跟朱立倫、王金平講，至於也有意參選2020總統大選的前台北縣長周錫瑋不會有什麼意見。

胡幼偉認為，不要看韓國瑜嘻嘻哈哈、直來直往，其實心思很細膩，要吳敦義見過朱立倫、王金平和周錫瑋後，再來談，以表示對三人的尊重，設想周到；此外，韓國瑜也想到，跟吳敦義談過再訪美，等於以總統候選人的身份訪美，萬一美方支持總統蔡英文連任，故意降低接待規格，那競選總統的第一步，就以負面新聞開場了；反過來講，若訪美時已成為準總統候選人，而美方用較高規格來面試，那韓國瑜在人家地盤上，總是要友善親切，擺出願意跟美方交朋友的樣子，那大陸看了也不大高興，因此，無論如何，還是先低調一點比較穩妥。