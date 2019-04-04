「蔡賴會」將登場　賴清德：只談初選程序

▲前行政院長賴清德南下彰化，與農民座談辦簽書會。（圖／記者唐詠絮攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德4日到彰化縣與農民、在地企業家座談，針對民進黨主席卓榮泰將安排他與總統蔡英文「蔡賴會」，賴清德說，只會就初選程序討論，不會談到其他議題。



賴清德到彰化參觀葡萄果園，沿途不少民眾高喊「賴總統好」，針對外界關注「蔡賴會」，賴清德受訪時重申，民進黨在初選程序上，黨主席都會在民調前安排協商，每位候選人都會跟協調小組見面、候選人間也有機會碰面，他都會尊重黨的決定，至於蔡賴會內容，一定是關於初選程序，不會談及其他議題。

媒體提問，傳出「英派」考慮提案終止初選，賴清德說他有聽到這樣的風聲，不過他對黨跟卓榮泰有信心，所以即便有聽到風聲，他也不會擔心。

針對記者提問，和高雄市長韓國瑜誰的酒量比較好，賴清德笑說對方酒量一定比自己好，至於韓國瑜自比令狐沖、他也曾說韓國瑜很多特色跟令狐沖相似，賴清德說，令狐沖不僅是酒量好，還有俠義精神，媒體追問，韓國瑜有沒有俠義精神，賴清德回應，「讓國人來判斷」。

賴清德指出，如果韓國瑜反對一國兩制不只是在高雄市議會講，而是在見國台辦主任劉結一時講，這樣會更有俠義精神、更像令狐沖，不只是因為喜歡喝酒而被認為像令狐沖。