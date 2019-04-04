常美大和解突爆亂入「台獨冰店」　潘恒旭「拒一國兩制」妙解

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局長潘恒旭前往旗山常美冰店消費，成功跟老闆郭人豪握手誤會「冰釋」，但是沒想到就在握手要離開的時候，竟然有一名顧客亂入，當場跟潘恒旭講：「我是來參觀台獨冰店」，讓氣氛一度有點尷尬，不過潘恒旭立刻告訴這名顧客說：「吃冰不分藍綠」順利化解，但其實常美冰店也提供了300冰棒來力挺4月7日將在高雄舉行的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行活動。

▲潘恒旭以「我們都拒絕一國兩制」化解顧客（圖左）台獨冰店論述 。（圖／記者吳奕靖攝）

一名穿著藍色衣服的顧客看著郭人豪與潘恒旭握手以及合影以後，突然間冒出一句：「我是來參觀台獨冰店」，當場讓氣氛瞬間有點尷尬，不過潘恒旭立刻起身還跟這名顧客握手，同時間說：「吃冰不分藍綠，我們大家都沒有政治力，我們也都沒有接受一國兩制」，這一番言論立刻讓這名顧客笑了。

▲潘恒旭以「我們都拒絕一國兩制」化解台獨冰店尷尬 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這一名顧客是在大陸出生，他清楚表示自己拒絕一國兩制，就在潘恒旭要離開常美冰店之前，這名顧客還跟他一起合照，不過講到一國兩制，其實常美冰店也以行動來力挺即將在7日舉行的「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」遊行活動，提供300支冰棒。

郭人豪低調表示，冰已經給遊行主辦單位了，「彼此共同的敵人是那些高官，他知我知這樣就好了，也不用特別明講」，他有他的政治立場，生意則是歸生意。

▲潘恒旭單身赴會化解常美冰店之間的誤會 。（圖／記者吳奕靖攝）