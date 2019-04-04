有夠扯！見證二戰歷史榮民工廠　造冊列管古蹟竟被夷為平地

▲已經列冊古蹟的彰化榮民工廠，被所有權人逕行拆除。（圖／彰化縣文化局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真扯！已經被文化局列為文化資產的「彰化榮民工廠」，3日竟被廠商夷為平地拆除光光，文化局獲報後，立即到現場了解狀況，發現內部兩排廠房全被剷平，建築幾乎全已不復原貌，除立刻要求停工，後續將提文資審議，並逕列為暫定古蹟，另經查建物並未依規定申請拆除執照，將依建築法相關規定予以究責。

縣議員黃盛祿也是前溪州鄉長，他說廠區見證了二戰後榮民體系工廠的時代意義，於是有意將該處打造為「彰化華山」文創園區，2017月6月向彰化縣文化局申請文化資產，文化局表示，文資買賣不影響審議結果，2018年3月底首次審議結果列冊追蹤，同年下半年文化局再找到研究團隊進行全區文資評估調查，沒想到如今卻被拆除殆盡，黃盛祿大怒，這簡直太離譜了！

請繼續往下閱讀...

位在溪州鄉榮光村的榮民工程公司彰化預鑄工廠佔地14公頃，有60年的歷史，是國民政府來台後安定中部地區榮民生活的工廠，內部有兩大廠區，工廠建築為典型的鋼結構設計，完全沒有採取桁架式設計來強固，廠區內亦有許多紅磚興建的宿舍與文康中心、理髮廳等，是現今少見較為完整的工業聚落建築群，也是僅存不多的榮民工廠。

榮民工廠初期生產肥料用草袋，之後增產紙類、紙盒與瓦楞紙等，後於1996年10月結束營業，部分空間由彰化預鑄廠使用，直至2011年停用，由於不再接任何工程訂單，榮民工程公司標售資產，2017年10月份以8億7千多萬元售出。

文化局長張雀芬嚴厲譴責此等破壞文化資產之行為，也將依文化資產保存法及建築法等相關法令追究相關人員責任，並同時呼籲文化部應由中央單位制定相關法規，針對列冊追蹤程序過程中遭受破壞，於文化資產保存法擬定相關罰則，讓地方政府遵循辦理，據以維護國內重要文化資產。

【其他新聞】



►伸港鄉長「納骨塔弊案」涉貪 檢方抗告成功改收押



►彰化客運狂司機「逼車+直切外車道載客」 網喊：太可怕！