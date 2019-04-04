伸港鄉長「納骨塔弊案」涉貪　檢方抗告成功改收押

▲曾煥彰（前排左2）、林其瑞（前排左3）皆否認收賄。（圖／翻攝自Facebook／曾煥彰，下同）

突發中心／綜合報導

彰化縣伸港鄉公所被踢爆捲入集體貪瀆弊案，鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞、王姓及邱姓行賄廠商涉嫌違反貪污治罪，3月20日上午被檢方聲請羈押。彰化地方法院召開羈押庭，直到同日晚間11時許才結束庭訊，曾煥彰、林其瑞分別以120萬元、80萬元交保，兩人皆限制住居，而王姓及邱姓廠商則被收押。檢方不滿提起抗告，4月3日抗告成功，成功將兩人收押，恐在看守所度過清明節，無法返鄉祭祖。

廉政署3月19日派員兵分22路搜索，並將包含鄉長曾煥彰在內共40人帶回訊問，經調查發現，被檢舉的工程是伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂，而第三納骨塔是在曾煥彰任內興建完成，原本預計21日開放民眾申辦，但廠商先前為了讓工程順利得標並完成驗收，涉嫌以十萬到數百萬元不等的金額向公所人員行賄。

▲曾煥彰被法官諭令以120萬元交保。

雖然曾、林兩人皆否認收賄，但檢方在調查過程中也發現，鄉公所在2017年曾舉辦日本東京、大陸雲南等地的旅遊參訪，曾煥彰涉嫌從旅遊招標中收受回扣，每次約10萬元，光是2014年到2018年間個人財產就暴增4000多萬。

彰化地院20日召開羈押庭，直到晚間11時許才結束庭訊，准許羈押王姓及邱姓廠商，曾煥彰和林其瑞則分別以120萬元、80萬元交保並限制住居。根據《自由時報》報導，承辦檢察官當日下午收到裁定書後隨即向台中高分院提出抗告，經發回更審後，昨（3日）晚間由地院法官裁定將兩人收押。