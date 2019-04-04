柯文哲扮國王「內心反射」？王世堅：當初送他龍袍3天才還我

▲柯文哲出席活動扮演森林之王。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在4日兒童時出席活動時扮成森林國王現身，談到該身裝扮是不是想要成為政壇的王？柯文哲不以為然回說，不然叫主辦單位趕快換個角色給他好了。對此，被視為柯黑議員的王世堅則表示，當初送他龍袍時，三天才還給他。

王世堅說，相由心生，當然裝扮也是有內心的反射，他就是喜歡這樣，去年他就說自己是真命天子，所以才會送龍袍給他，過去送他禮物，大概當天或一兩天就退回，送龍袍拖了三天才還，可見柯文哲有在家裡好好運用，做了很好的心理治療，之前說睡不著要吃安眠藥，就建議他穿龍袍睡，保證一夜好眠，這是很好的心理治療。

對於柯文哲這身裝扮是否有挑戰2020總統的感覺？王世堅表示，柯文哲現在離炮聲愈來愈遠，關注度愈還愈低，像他酸韓國瑜有多重目的，對中共而言柯文哲是舊愛，韓國瑜是新歡，舊愛吃新歡的醋，第二點，要報復韓國瑜讓他碰軟釘子，他到現在連韓國瑜碰一面都碰不到，最後就是為了向綠營示好投誠。



王世堅也說，柯文哲訪美很清楚被美國死當，因為他跟基隆市長林右昌出訪的規格一樣，柯文哲把自己講的多神，結果去美國沒有更高規格，他以為是去做總統面試，但是美國打回票，連媒體報導數量都很少。