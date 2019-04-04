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鞋底塞毒品闖海關！他「1個月不洗腳」掩臭味…網笑翻：「襲警」判更重

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▲▼嫌犯腳超臭，反倒讓警察驚覺有異。（圖／翻攝自微博）

▲嫌犯腳超臭，反倒讓警察驚覺有異。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名楊姓男子日前抵達南京祿口國際機場，準備進行安檢時，被員警發現鞋底塞了近500克的毒品「麻古」。員警表示，嫌犯為了躲避安檢，竟然1個月沒有洗腳，「嫌犯雖然體內沒有藏毒，但隔著3、4公尺就能聞到他的腳臭味了。」網友笑說，「這樣是襲警，判得更重啊！」

綜合陸媒報導，南京祿口國際機場警方近日進行安檢時，突然聞到一股異味，這才發現一名來自雲南的楊姓男子，竟然從境外攜帶共500克麻古企圖入境，更好笑的是，男子為了闖關還刻意不洗腳，反而露餡。員警指出，嫌犯2隻鞋子夾層各藏了10包麻古。

▼楊男鞋子總共藏20包麻古。（圖／翻攝自微博）

▲▼嫌犯腳超臭，反倒讓警察驚覺有異。（圖／翻攝自微博）

員警接著說，當他們用X光機檢測時，發現楊男身上並無任何可疑物品，但對方只穿了一雙很薄的運動鞋且未穿襪子，腳還很臭，於是命令其脫鞋，進而揭發此事。「楊男從1個月前就開始穿鞋不穿襪，更不洗腳，再加上本身是汗腳，企圖以臭氣來躲避安檢。」

目前楊男涉嫌非法持有毒品罪被刑事拘留。網友看完留言說，「故意1個月不洗腳的人應該重判！」、「老大，這批貨怎麼有股怪味啊」、「買毒品的人敢吃下去？」、「心疼員警」、「我只想知道他是怎麼做到洗澡不洗腳的」、「有味道的新聞」、「同情同機的旅客」。

資料顯示，麻古屬於冰毒的加工品，名稱源自該毒品的泰語音譯，其主要成分為甲基苯丙胺（冰毒）、咖啡因等，多為藥片狀，添加色素香料成不同顏色和香味。麻谷是用製造冰毒的廢料製作，因此毒性遜於冰毒，不過它仍能作用於人的中樞神經系統，成癮性很強，可導致休克或突然死亡。

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關鍵字：毒品,海關,麻古,鞋底,洗腳

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