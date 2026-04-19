AI算力引爆需求　中國國產光纖價格暴漲650%

▲光纖價格近期大幅上漲。（示意圖／CFP）



文／中央社

人工智慧（AI）應用帶動數據中心需求快速成長，中國光纖市場近期呈現量價齊升，有企業訂單已排到明年第一季，部分主流光纖產品價格漲幅高達650%，行業由過去的供過於求轉向供應短缺。

官媒央視財經近日報導，光纖產品正廣泛應用於數據通信、傳感及醫療等領域。江蘇一家光纖生產企業工作人員表示，今年第一季產銷量年增逾35%，其中海外銷量增速更超過55%，產品主要銷往北美及東南亞地區，部分主流光纖產品價格漲幅高達650%。

江蘇亨通光纖研發總監孫偉透露，目前在手訂單充足，「排產已經排到明年一季度」；另一家江蘇企業通鼎集團董事長沈小平指出，已往行業習慣是「發貨後付餘款」，現在則是買家「先付錢再發貨」，產品完全不愁銷路。

報導稱，這一輪行業翻紅的背後主要受惠於AI算力對數據傳輸的巨大需求。烽火通信光纖研發部經理彭楚宇分析，隨著算力提升，新型數據中心對光纖的需求量激增5到10倍。

面對市場激增的需求，光纖的產能瓶頸也成為焦點。據報導，光纖預製棒作為核心部件，擴產週期長達18至24個月。為解決短期供應壓力，中國企業正透過技術改進與多基地協同來提升效率，預期今年產能可提升50%以上。

中國信息通信研究院技術與標準研究所高級工程師趙鑫表示，中國已建成覆蓋「光纖預製棒—光纖—光纜」的完整產業鏈，發展重心正從規模優勢向技術引領加速轉變。

專家預計，未來5年全球光纖光纜需求年均增長率將超過5%。