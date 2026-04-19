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大陸 大陸焦點 特派現場

商總傳串連7大公會挺惠台　陸委會喊話：和政府站在一起

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

全國商總將於20日串連旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車七大工會召開政策建言記者會，傳出可能表態支持陸方日前公布的10項惠台政策。對此，陸委會19日表示，「以商逼政」統戰作為層出不窮，唯有業界和政府站在一起，才能真正保障產業界及農漁民的利益，並確保兩岸交流能夠健康有序的發展。

陸委會提到，中共在「習鄭會」後發布10項涉台措施，企圖繞過政府公權力，本質上是國共私相授受的政治交易，無法真正保障產業利益及民眾權益福祉，尤其，中共對我農漁產品輸銷中國大陸，須以「九二共識」和「反對台獨」為政治前提，更是「統戰分化」，意圖透過對業者及各縣市的區隔對待，進行政治操作及影響國內選舉。

陸委會指出，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施都不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼，鑑於中共十項措施將單純的經貿交流措施「政治化」、「工具化」、「武器化」，而且大多數措施過去皆透過政治操作及無中生有的理由，時而開放、時而禁止，從而對台灣產業、農漁民帶來高度不確定性，及巨大的利益損害。

▼商總理事長許舒博。（圖／記者李毓康攝）

▲▼商總理事長許舒博。（圖／記者李毓康攝）

陸委會強調，對此，政府當然有責任確保台灣經濟及產業不再陷入結構性風險，並防止兩岸經貿措施被當成統戰分化、政治操作及介入選舉的工具。

陸委會提到，近年中國經濟面臨嚴重失衡及持續下行的高度風險，許多台商及外資均紛紛撤離中國大陸；中共當局為解決經濟困境及大量過剩產能，低價向海外傾銷，並對各國進行各種形式的經濟脅迫。

陸委會說，中國經濟早已虛有其表，「躺平」、「窮遊」等窘況暴露無遺，但中共當局仍透過與國民黨的政治交易，並附帶政治條件，以開放農漁產品輸中、陸客來台等措施，企圖「以商逼政」，利誘業者，分化台灣內部，將公權力延伸至台灣，以擴大其影響力，加速「融台」及「統一」的進程。

陸委會提醒，中方的「大禮包」，反映的就是上述嚴酷經濟現實及政治操作，國人及業者千萬不要再受騙，更要避免淪為被中共及其在台協力者操作及運用的工具。

陸委會說，他們也注意到，近日中共當局透過各種關係及管道，對我業者、團體及個人持續施壓，要求公開表態；不少業者、團體反映受到壓力並不堪其擾。長期以來，中共以利益要挾、施壓我業者，「以商逼政」的統戰作為層出不窮，政府也一再強調，對業者的合理訴求及相關利益，一定會正視處理，但也要呼籲所有業界，須基於整體經濟及產業利益的考量，不要再附和中共，拒絕被利用成施壓政府的工具。

陸委會強調，唯有業界和政府站在一起，共同呼籲、要求對岸停止政治操作，正視我公權力的存在，儘快和我政府展開協商，才能真正保障產業界及農漁民的利益，並確保兩岸交流能夠健康有序的發展。

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