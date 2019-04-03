永和潑酸／狹窄室內拚刀打翻酸？主嫌曝光尋仇原因：他拿冰糖呼攏我

▲李姓主嫌在訊後已遭警方移送法辦。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市永和驚傳潑酸砍人案，造成一名黃姓男子（52歲）眼睛四周、四肢腐蝕性灼傷；警方在案發後迅速逮捕主嫌李男（29歲）及另外3名同夥。李男供稱，因與黃男發生毒品糾紛，因此才會上門與他理論，不料雙方一言不合就在狹小的室內持刀互砍；李男強調，自己並未潑酸，是在打鬥過程中不慎打翻一旁的硫酸瓶，才會造成黃男受傷，且自己也遭受潑及，大腿處也被灼傷。

警方調查，2日凌晨0時許，黃男原在永和區成功路一段住處與李男聊天，不料雙方卻演變成口角衝突，李突抽刀朝其臉部揮砍，還疑似潑灑腐蝕性溶液，隨後駕車逃離現場。事後黃男送往醫院檢傷時，發現其臉部有10公分刀傷，眼睛四周、四肢也有腐蝕性灼傷，所幸經搶救後生命徵象趨穩，暫無生命危險。

警方掌握兇嫌身分後，迅速於3日下午將涉案的4名嫌犯逮捕；主嫌李男落網後也向警方坦承原因，他供稱與黃男有過3次毒品交易，最後一次雙方相約在李男住所交易，但黃男卻以「冰糖」假裝是安毒魚目混珠，他發現後立即致電聯繫黃男，但對方卻避不見面，因此埋下殺機。

▲李嫌供稱，林姓好友購買新車，因此便以「試乘」名義導引他開往黃男住所尋仇。（圖／記者陳以昇攝）

2日當天，李男掌握黃男住所後，由於林姓友人剛買新車，便假借「試駕兜風」名義夥同陳男假裝試乘，並暗中指揮路線將林男導引至黃男住處，隨後佯稱「我們下車辦點事，你在車上等一下」，轉身與陳男入內尋找黃男談判。

李男供稱，為預防萬一，在入屋前2人已先在身上各藏一把水果刀，怎知黃男竟也帶刀，雙方一言不合立即就在狹窄的室內拚刀互砍，雙雙被砍到受傷；李男強調，自己並未潑酸，是打鬥過程中太過激烈，不慎撞翻一旁的硫酸瓶，才會導致黃男遭腐蝕性灼傷，而他自己大腿也遭潑及受傷。

警方指出，訊後已將李男、陳男依殺人未遂罪嫌移送法辦，但由於黃男控訴李除了砍傷他外，還搶了他3萬元的現金，惟李男對此嚴正否認，但警方仍多立依項強盜罪嫌偵辦。

▲雙方在黃男住所談判未果，一言不合旋即抽刀互砍。（圖／記者陳雕文翻攝）