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大陸 大陸焦點 特派現場

壯族「三月三」登場　廣西進入旅遊高峰期

▲▼廣西三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

▲廣西三月三期間，南寧湧入大量遊客。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／南寧報導

今（19）日是農曆三月初三，是壯族傳統節日「三月三」。儘管是少數民族節慶，現已經成為廣西推廣旅遊的重要亮點，在當地民族活動與氛圍的加持與吸引之下，大量遊客湧入，光是鐵路單日旅運人次就創下歷史新高紀錄。

三月三（壯族三月三），又稱歌圩節、歌婆節或歌仙節，是壯族的傳統節日，主要有祭祀祖先、對歌擇偶、聚餐、唱戲、搶花炮、拋繡球、鬥蛋等活動。從史書記載的壯族三月三，來源於對北方大帝真武神的祭祀，是對中國古代「上巳節」的傳承。

關於三月三的來歷，民間還有許多傳說，其中流傳最廣的是劉三姐的故事。壯族歌仙「劉三姐」經常用山歌頌勞動和愛情，揭露財主們的罪惡。有一年的農曆三月初三，劉三姐在山上砍柴時，財主派人砍斷了山藤，使她墜崖身亡。後人為了紀念這位歌仙，便在這天聚會唱歌，歌圩就此形成。

時至今日，三月三已經成為廣西地區不分族群同慶的節日，當地法定放假2天，更發展為旅遊經濟的一部分。廣西首府南寧的多個景區目前已開啟「三月三模式」，設有多項民族活動供遊客體驗，例如在園博園，有打磨秋、拋繡球、板鞋競速，以及民族舞蹈表演、服飾巡遊等。

▲▼廣西三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼廣西南寧園博園有拋繡球（上圖）、打磨秋（下圖）等遊客互動體驗。

▲▼廣西三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

市集方面，南寧民歌湖國際音樂小鎮舉行「廣西三月三·八桂嘉年華」文旅品牌活動，儘管天氣炎熱，仍擋不住遊客熱情，現場人潮擠得水洩不通。有商家請來藝術家吹奏壯族傳統樂器「蘆笙」，多位台灣青年也上前進行互動、手舞足蹈。

三月三為廣西帶來大量遊客，今年假期與周末重疊，廣西區內及周邊省區探親流、旅遊流出行需求旺盛。4月17日廣西三月三假期首日，鐵路南寧局累計運送旅客87.48萬人次，刷新單日旅客發送量歷史紀錄。

從客流方向來看，廣西區內主要集中在桂柳、欽北防、崇左、百色、玉林等方向。從車站客流來看，南寧車站、桂林車站、河池西站、梧州南站17日旅客發送量均創單日歷史新高，尤其是南寧轄內車站。

▲▼廣西三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼南寧民歌湖湧入大量遊客（上圖），市集請來藝術家吹奏壯族傳統樂器「蘆笙」（下圖）。

▲▼廣西三月三。（圖／記者陳冠宇攝）

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