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大陸 大陸焦點 特派現場

窗簾太透光！情侶開房激戰秒成「性愛皮影戲」　大票路人圍觀同嗨

中國一對情侶開房激戰，沒想到窗簾太透光，意外變成直播活春宮。（示意圖，unsplash）

▲情侶開房激戰，沒想到窗簾太透光，意外變成直播活春宮。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

想開房浪漫一下，飯店硬體設備真的要慎選。近日網路上流傳一段尷尬影片，一對情侶本想在房間內翻雲覆雨，卻沒想到那層薄薄的窗簾根本擋不住滿室春色，兩人的親密舉動在街頭路人眼中一覽無遺，瞬間從密室溫存變成了現場實境秀。

窗簾太薄路人觀戰

事發地點位於大陸某家餐廳樓上的摩鐵，這對主角雖然知道要拉窗簾，卻低估了劣質窗簾的透光率。當晚商場外聚集了大票吃瓜群眾，對著窗邊晃動的身影品頭論足。網友看了也直搖頭，笑稱這對情侶體力好，「這對情侶的動作其實很高難度耶！」更吐槽「這年頭連窗簾都偷工減料」，網友也紛紛調侃這根本是自帶朦朧美的直播現場。

其實這類飯店活春宮事件近年在大陸層出不窮，有的像這次是意外曝光，有的卻是熱衷於挑戰尺度。像是2024年遼寧「海城希爾頓」飯店就發生過情侶緊貼落地窗，完全不遮掩地大秀恩愛，脫序行徑引發路人爭相搶拍，事後女主角甚至還被網友肉搜。

影片瘋傳女主角提告

面對排山倒海的輿論，女方也不是好惹的，當即選擇尋求法律途徑，揚言要對傳播影片的網友告到底。

★ 《鏡週刊》關心您：轉傳、散布他人性私密影像者，可能觸犯刑法散布猥褻物品罪和誹謗罪。


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