媽媽袋子裡查出大陸護照！他依親定居一年就被廢止

▲中國大陸護照。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

一名中國大陸籍陸姓學生前年依親母親獲准在台定居，去年他入境台灣查驗時，被移民署人員於其母攜帶的資料袋中，發現其仍持有具效期的大陸護照，依法廢止其定居許可。陸姓學生因此在母親的代理下提出訴願，主張非故意持有大陸護照，認為處分過重，但仍遭行政院駁回。

根據行政院公布的訴願決定書，陸姓學生的母親原為大陸人士，多年前嫁來台灣，2010年獲准定居，2011年離婚，2012年與一名大陸籍男子結婚，並生下陸姓學生。

陸姓學生於2023年以依親母親為由申請在台定居，2024年獲准來台定居；2025年完成註銷大陸戶籍相關文件，並於同年憑定居證在台設立戶籍。

不過，2025年10月，陸姓學生自泰國搭機抵台時，移民署於入境查驗過程中，在其母親資料袋內發現其具有效期的大陸護照。依《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第34條第3項規定，主管機關內政部廢止其定居許可，並註銷定居證。

對此，陸姓學生透過母親代理提起訴願表示，他先前是持大陸護照申請一年期學生簽證，於泰國就學；在註銷大陸戶籍後，相關簽證一併取消。因離開泰國時仍使用大陸護照，隨身帶回台灣，之後未再使用。本次來台已改持台灣護照入境，並規劃改以台灣護照申請泰國學生簽證。

陸姓學生的訴願中強調，當事人僅為13歲未成年人，並非故意持有大陸護照，且在台設籍對其成長與生活影響重大，認為原處分過重。

行政院訴願審議委員會指出，陸姓學生自2024年7月11日初次來台至戶籍遭註銷期間，在台僅停留47日，多數時間仍在大陸生活及泰國就學，與我國連結相對薄弱。行政院認為，陸姓學生未來仍可依規定向移民署申請社會考量專案居留或定居，相關制度已兼顧未成年人權益，因此駁回訴願，維持原處分。