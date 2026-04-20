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大陸 大陸焦點 特派現場

北京機器人馬拉松　選手起跑線摔倒「當場解體」屍骨噴滿地

記者蔡紹堅／綜合報導

北京亦莊19日舉行了人形機器人半程馬拉松比賽，令人遺憾的是，有一具機器人在賽前的測試階段被起跑線絆倒，當場摔得粉身碎骨，被工作人員用擔架抬走。

從影片中可以看到，機器人起跑時，左腳被藍白相間的起跑線絆了一下，隨後失去平衡，跌了個狗吃屎。

▼機器人在起跑線被絆倒。（圖／翻攝微博）

▲▼北京機器人馬拉松　選手起跑線摔倒「當場解體」屍骨噴滿地。（圖／翻攝微博）

摔倒之後，機器人的外殼當場破裂，零件、螺絲、外殼噴得滿地都是，雙腿掙扎幾下後，就失去了動靜。

工作人員見狀立刻抬著擔架趕來，將機器人帶離現場，並有人在一旁「撿骨」，收拾地上的零件。

▼機器人當場摔得粉身碎骨。（圖／翻攝微博）

▲▼北京機器人馬拉松　選手起跑線摔倒「當場解體」屍骨噴滿地。（圖／翻攝微博）

▲▼北京機器人馬拉松　選手起跑線摔倒「當場解體」屍骨噴滿地。（圖／翻攝微博）

亦莊人形機器人半程馬拉松比賽去年首次舉辦，僅有6家機器人參賽隊伍成功完賽，舉得冠軍的是天工隊的人形機器人「選手」，成績為2小時40分42秒。

今年，比賽規模進一步擴大，參賽隊伍數量從去年的20支增加至今年的上百支，整體完賽成績大幅提升，冠軍由深圳榮耀智慧科技開發的「閃電」機器人以50分26秒的淨時成績奪下。

值得注意的是，「閃電」的成績超越了烏干達名將基普利莫（Jacob Kiplimo）今年3月在里斯本半程馬拉松賽中創造的57分20秒的人類男子半馬世界紀錄。

▼奪冠的機器人「閃電」。（圖／翻攝新京報）

▲▼北京機器人馬拉松　冠軍成績超越人類世界紀錄。（圖／翻攝新京報）

▲▼北京機器人馬拉松　冠軍成績超越人類世界紀錄。（圖／翻攝新京報）

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