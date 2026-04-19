陸研究「兩制台灣方案」　學界拋「外島→本島」漸進式領土統一

▲金門小三通。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近年來，大陸學界對官方提出的「兩制台灣方案」有過不少討論。作為涉台研究的前沿單位，廈門大學學者近日提出「外島→本島」的漸進式領土統一路徑，即先把金馬澎等外島納入大陸行政治理體系，以對台灣本島形成「合圍之勢」。目前大陸官方正積極堆動福建發展「兩岸融合發展示範區」，該學術觀點是否獲得採納，並於後續對台措施中顯現，仍有待觀察。

中共中央總書記、大陸國家主席習近平2019年在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出，要探索「兩制」台灣方案。他表示，「一國兩制」在台灣具體實現形式會充份考慮台灣現實情況，會充份吸收兩岸各界意見和建議。

大陸學者楊昆福與廈門大學台灣研究中心主任陳先才日前以「超越『大一統』：『一國兩制』台灣方案的模式創新」為題，在上海台灣研究所主辦的《台海研究》最新一期期刊刊文，提出「一國兩制」台灣方案的四大統一實踐路徑，包括「鑲嵌融合」、「示範磁吸」、「漸進統一」、「認知調適」。

就「鑲嵌融合」，文章以金門和馬祖為例展開論述。兩位學者指出，兩地距台灣本島較遠，而距廈門和福州較近，在經濟、社會、人文以及人員往來等各方面的聯結程度相對較高。

文章稱，若進一步推進廈金和榕馬的「鑲嵌融合」，從認知、文化、結構等層面入手，將金馬分別「嵌入」廈榕社會以及治理體系之中，勢必能產生良好的地緣效應；並在此基礎上穩步探索如何實現「政治嵌入」的制度化安排。

「示範磁吸」方面，文章建議可以平潭為基礎，進一步探索並深化兩岸融合發展新路徑，建構兩岸深層次合作的創新模式，進而打造「一國兩制」台灣方案示範區，對台形成「示範磁吸」效應。

文章中較特別的是「漸進統一」觀點，兩位學者認為，在探索「一國兩制」台灣方案的過程中，可打破一次性整合兩岸政治運作體系完成統一的慣性思維，考慮化整為零，探索先行將台灣的部分或特定區域納入大陸行政體系，進而不斷形成規模效應，最終實現將整個台灣納入治理體系之中的統一推進路徑。

該文提出採用「外島→本島」的漸進式領土統一路徑，外島即金門、馬祖、澎湖、東沙群島、南沙太平島、小琉球、綠島及蘭嶼等。文章說，若能將外島先行納入大陸行政治理體系之下，不僅將產生重大的地緣政治效應，而且對台灣本島亦將形成「合圍之勢」。

至於「認知調適」，文章稱，大陸正穩步推進在陸台灣民眾享有與大陸民眾的「同等待遇」，若進一步在涉外領域將海外台胞納入服務和關切範圍，探索推出「海外同等待遇」等相關配套措施，必可從心理層面助力形塑台灣民眾的「中國認同」意識。