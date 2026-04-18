　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

▲▼喝酒。（圖／VCG）

▲兩人酒醉後爭吵。（示意圖／VCG）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省牡丹江市一對情侶去年返家後吵架，女友突然打開窗戶跳樓，男友見狀立刻抓住男友的手，但女友的身體已懸在窗外，堅持了5分鐘後，男友力竭鬆手，女友墜樓身亡。事後，法院判決男友必須對女友的死亡承擔部分責任，賠償家屬各項損失8萬多元（約35萬元新台幣）。

根據陸媒報導，去年4月某日晚間，該對情侶前往一家酒吧喝酒，喝到隔天凌晨1點多才回到家，女友因喝醉在廁所嘔吐，男友勸她，「喝不了別喝。」

女友吐完之後質問男友，「為什麼我喝多了，你不管我？」男友說，「我不讓你喝，你不聽。」兩人爭吵後，女友還離家出走，被男友叫回家。

雙方爭吵時，女友拿起客廳的白醋瓶子想打自己的頭自殘，被男友搶了下來，女友又趁機打開窗戶，往樓下跳。

見女友跳樓，男友馬上衝過去，抓住了女友的左臂，並以另一手拉著女友的衣服，試圖將女友拉上來；但由於沒有支撐點，力量又不夠大，僵持5分鐘後，男友力竭，女友墜樓身亡。

事後，女友的家屬將男友告上法院，認為男友存在過錯，給家屬造成了巨大的精神損害，應承擔賠償責任，求償40多萬元人民幣。

一審法院經審理後認為，生命權是指自然人享有的以生命安全、生命尊嚴及生命存續為內容的最基本人格權，是其他一切權利的前提和基礎。女友作為成年人，有完全的民事行為能力，對自己的跳樓自殺行為應當承擔主要責任。

法院同時認為，根據男友在筆錄中陳述，二人酒後發生爭吵也是女友的死亡原因之一，男友作為女友的「共同飲酒人」，負有注意義務，且兩人是男女朋友關係，理應互相多一些關愛和照顧，結合當時房內的私密空間僅有二人的客觀情況，女友醉酒後情緒激動，男友應進行情緒上的安撫，並給予必要的照看並負有注意義務。

法院指出，男友存在疏於照看女友的過錯，且疏於照看死亡後果存在因果關係，但事發時盡力拽住了欲墜樓的女友，並及時撥打急救電話及報警電話，已盡到救助義務，綜合考慮本案各項因素，法院酌定渠某對孟某的死亡承擔10%的責任，賠償家屬各項損失8萬多元（約35萬元新台幣）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5月嬰一直吐「卻異常安靜」！　醫一抱…見3警訊心碎了
Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯
Threads瘋傳隱藏功能！ 釣出負責人：別再玩了
錯過小孩出生、母親離世　他守護最北孤島35年
快訊／柯瑞帶傷苦撐勇士附加賽淘汰　太陽格林轟36分領軍闖季後
媽祖不保佑壞人！黑幫男遶境途中被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

G20財長央行行長會議　潘功勝：中國堅持內需主導

「粉紅色藍莓」在陸爆紅　專家：不是AI虛構產物

義診「共用針頭」抽血15人！陸診所認了：員工不懂、亂操作

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

羅生門？陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署稱日方救援

「廣西三月三」大聯歡舉辦　仇開明：支持桂台擴大交流合作

真的滾！陸男不滿遭老闆罵「滾」秒離開遭開除　公司賠74萬元

《進巨》《東京喰種》遭中國禁播11年　多個平台仍播放…官方慌了

湖南兩岸青年藝術交流匯演登場　盼從文化對話中凝聚認同

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

G20財長央行行長會議　潘功勝：中國堅持內需主導

「粉紅色藍莓」在陸爆紅　專家：不是AI虛構產物

義診「共用針頭」抽血15人！陸診所認了：員工不懂、亂操作

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

羅生門？陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署稱日方救援

「廣西三月三」大聯歡舉辦　仇開明：支持桂台擴大交流合作

真的滾！陸男不滿遭老闆罵「滾」秒離開遭開除　公司賠74萬元

《進巨》《東京喰種》遭中國禁播11年　多個平台仍播放…官方慌了

湖南兩岸青年藝術交流匯演登場　盼從文化對話中凝聚認同

驚險搜救畫面曝！南投砂石車墜百米山谷　花4小時尋獲遺體卡石堆

百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

小A辣「被通知結婚」變人妻？身分證個資全遭公開　親上火線開嗆

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

把美帶回家！南市勞工局推花藝課程　學員親手創作提升生活質感

川普：UFO文件「非常有趣」　很快就會公布第一批資料

勇士咖哩大神失靈！　柯瑞附加賽生死戰遭嚴防僅17分賽季黯然淘汰

Jisoo親哥家暴慣犯「8惡行」！　友人見受害妻嚇壞：四肢沒一處是好的

找工作來這場！台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

經紀公司找上門！Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

大陸熱門新聞

陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署與日方救援

AI滅蚊黑科技號稱「每秒擊落30隻」 雷射光識別射程可達6公尺

強運第六感！　大媽「神閃避」逃過奪命冷氣

他不滿遭老闆罵「滾」秒離開遭開除　公司賠74萬元

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

雷軍實測小米SU7北京到上海1265公里續航力 全程15小時不間斷直播

一根針頭抽血15人！陸診所認了：員工不懂

日艦過航台灣海峽　陸外交部：已依法依規處置

拉住跳樓女友！陸男「力竭放手」判賠35萬元

湖南工地挖出3噸古錢幣 表面佈滿綠鏽！最早可追溯至唐代開元通寶

《進巨》《東喰》遭陸禁播　多平台仍播放…官方慌了

「粉紅色藍莓」陸爆紅　專家：不是AI虛構

陸國防部正告民進黨別自掘墳墓

港AV女優車內咬拳王！車窗搖下遭指擺拍博流量 女方身份曝

更多熱門

相關新聞

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

台中七期豪宅驚傳墜樓　22歲女身體嚴重變形亡

台中市南屯區黎明路二段一棟集合式豪宅，今（8）日深夜10點多傳出有女子從高處墜落中庭，撞擊力道之大，引起住戶圍觀。消防人員獲報到場後，確認女子已明顯死亡，不送醫，後續將由警方接手，釐清墜樓原因或有無外力介入。

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

他「滿臉血」索命敲門！下秒墜樓臉變形

他「滿臉血」索命敲門！下秒墜樓臉變形

即／北投傳墜樓意外！妙齡女墜樓無呼吸心跳

即／北投傳墜樓意外！妙齡女墜樓無呼吸心跳

關鍵字：

跳樓墜樓

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面