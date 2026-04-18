拉住跳樓女友！陸男5分鐘後「力竭放手」判賠35萬元

▲兩人酒醉後爭吵。（示意圖／VCG）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省牡丹江市一對情侶去年返家後吵架，女友突然打開窗戶跳樓，男友見狀立刻抓住男友的手，但女友的身體已懸在窗外，堅持了5分鐘後，男友力竭鬆手，女友墜樓身亡。事後，法院判決男友必須對女友的死亡承擔部分責任，賠償家屬各項損失8萬多元（約35萬元新台幣）。

根據陸媒報導，去年4月某日晚間，該對情侶前往一家酒吧喝酒，喝到隔天凌晨1點多才回到家，女友因喝醉在廁所嘔吐，男友勸她，「喝不了別喝。」

女友吐完之後質問男友，「為什麼我喝多了，你不管我？」男友說，「我不讓你喝，你不聽。」兩人爭吵後，女友還離家出走，被男友叫回家。

雙方爭吵時，女友拿起客廳的白醋瓶子想打自己的頭自殘，被男友搶了下來，女友又趁機打開窗戶，往樓下跳。

見女友跳樓，男友馬上衝過去，抓住了女友的左臂，並以另一手拉著女友的衣服，試圖將女友拉上來；但由於沒有支撐點，力量又不夠大，僵持5分鐘後，男友力竭，女友墜樓身亡。

事後，女友的家屬將男友告上法院，認為男友存在過錯，給家屬造成了巨大的精神損害，應承擔賠償責任，求償40多萬元人民幣。

一審法院經審理後認為，生命權是指自然人享有的以生命安全、生命尊嚴及生命存續為內容的最基本人格權，是其他一切權利的前提和基礎。女友作為成年人，有完全的民事行為能力，對自己的跳樓自殺行為應當承擔主要責任。

法院同時認為，根據男友在筆錄中陳述，二人酒後發生爭吵也是女友的死亡原因之一，男友作為女友的「共同飲酒人」，負有注意義務，且兩人是男女朋友關係，理應互相多一些關愛和照顧，結合當時房內的私密空間僅有二人的客觀情況，女友醉酒後情緒激動，男友應進行情緒上的安撫，並給予必要的照看並負有注意義務。

法院指出，男友存在疏於照看女友的過錯，且疏於照看死亡後果存在因果關係，但事發時盡力拽住了欲墜樓的女友，並及時撥打急救電話及報警電話，已盡到救助義務，綜合考慮本案各項因素，法院酌定渠某對孟某的死亡承擔10%的責任，賠償家屬各項損失8萬多元（約35萬元新台幣）。

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