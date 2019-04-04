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川普自爆稱習近平「國王」：若無貿易戰將被中超越　習「5字回應」

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▲▼川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普（右）爆料，曾稱習近平（左）為「國王」（king）。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中美貿易戰持續協商之際，美國總統川普2日晚間爆料，自己在2017年與中國國家主席習近平會晤時，稱對方為「國王」（king），雖然習近平不斷拒絕這個稱號，不過最後還是回應，「好吧，我喜歡。」川普也說，如果沒有這場貿易戰，中國經濟很快就會超越美國。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普2日出席「共和黨眾議院全國委員會」（NRCC）晚宴時表示，他在2017年和習近平碰面時，曾稱習近平為「國王」，不過對方回他，「我不是國王，只是國家主席。」川普又接著說「你是永遠的國家主席，所以你就是國王。」習近平最終笑了一下說，「好吧，我喜歡。」

當時川普在中國獲得高規格接待，他開心地說，「我跟習近平相處得很好。」不過去（2018）年初，川普就對中國展開關稅貿易戰，他指出，如果不提高中國產品關稅，中國經濟很快就會超過美國。

▼中美貿易戰自去年初開打後，仍在談判階段。（圖／路透社）

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

川普也表示，如果美國選擇其他一般的總統，那可能不用4年，只要2年多的時間，中國就會趕上美國；但是現在發動貿易戰以後，中國要追上美國就越來越困難了。他強調，「中國利用我們的國家，大家都知道的，我尊重他們，不過我們也該這麼做來回敬他們。」

雖然川普在會中點出是貿易問題引起雙方摩擦，但《彭博》曾指出，中國逼迫美國企業分享敏感技術，並竊取智慧財產權等問題，才是談判中最棘手也最關鍵的項目。

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關鍵字：川普,習近平,國王,貿易戰,中美貿易戰

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