美中貿易會談可能延長　白宮顧問：中方首承認竊取智財、駭客問題

▲美國財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）3日受訪時表示，美國與中國上週在北京舉行的貿易協商取得「良好進展」，本周在華府的會談也順利進行，可能會延長超過3天。另外，中國在先前的會談中首度承認竊取智慧財產、強制技術轉移等問題。

庫德洛在「基督教科學箴言報」（Christian Science Monitor）舉辦的活動中表示，在上周的會談中，中國首度承認了美方提了多年的問題，包含智慧財產偷竊、強制技術轉移和網路駭客等等，「他們第一次承認這些事，之前都全數否認，我想這也讓點也讓談判能順利進行」。

庫德洛還提到，去年美國總統川普和中國國家主席習近平於阿根廷G20峰會碰面時，習近平就曾表示願意聆聽美國對上述議題的擔憂。不過，庫德洛表示，雙方會談時並沒有討論到有關華為的問題。

中美雙方正在華府進行新一輪的協商，由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主持，中國副總理劉鶴所率領的團隊將會在華府待三天，且可能會延長。庫德洛表示，「我們正談論到過去沒發現的新議題，包含執行面的問題，全都有重大的進展，不過我們還沒完成，希望本周能距離目標更近一點」。