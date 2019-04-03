美中5G競賽並列第一　CITA：美應持續「打擊」中國的優勢

▲ 美中戰火延燒到5G競賽，目前雙方並列第一。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國無線通信互聯網協會（CITA，下稱互聯網協會）2日發布的調查結果顯示，在引進新一代通訊標準5G的競爭方面，美國雖然與中國並列第一，但只在5G的高頻譜與低頻譜的可用性方面處於領先，至於中頻譜的技術則較為落後；美國應維護此一行業上的優勢，必須持續打擊中國與其他主要競爭國家。

據了解，該報告是CITA委託第三方機構英國易觀國際有限公司（Analysis Mason）實施的調查結果。報告指出，中國雖然可能要到2020年才實現5G的商用實用化，但是在政府的支持下推進引入5G，而且在2018年的5G準備情況上一度超越美方，「而美國今年度排名之所以上升，仰賴於無線通訊行業在5G網路上進行重大投資，且政府進行基礎改革，提供更多頻譜。」

儘管美國在5G競賽的地位明顯提升，但報告認為，要應對中國的長期發展，仍需面臨一些挑戰，「最重要的事情就是中國保留了基礎設施的優勢。」

▲5G通訊。（圖／CFP）

互聯網協會總裁阿貝威爾貝克（Meredith Attwell Baker）提到，憑藉公司的部署能力與國家頻譜戰略，美國將「贏得全球5G競賽」，並創造「數百萬個新工作職缺」。互聯網協會提到，美國必須持續「打擊」和「解決」中國與其他主要競爭國家，才能維持5G行業上的優勢。

美國互聯網專家認為，華為及5G可能是「美國面臨最為重要的國安議題。」對此，美中經濟與安全審查委員會委員威賽爾（Michael R. Wessel）提到，先發優勢對所有新科技都非常重要，尤其是5G這種包含創新與應用的科技，當美國必須採用別的國家制定的標準時，會帶來「經濟與國家安全上的負面成本。」