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川普推特語錄／中南美洲那些國家拿麼多錢不做事　就跟民主黨一樣

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普今日將與北大西洋公約組織秘書長舉行一系列會面。他一早在推特上再酸民主黨原本將通俄門特別檢察官穆勒奉為神一般的人物，如今報告出來就全部精神錯亂。另外，他也批評波多黎各政客無能又腐敗，只會向美國討錢。

►►川普推特語錄／有些民主黨人　乾脆假裝「前英雄」穆勒不存在
►►川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生
►►川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務　他將轉移到管制較少的監獄

▼國家邊境巡邏委員會的Art Del Cueto說，「我沒看到半個民主黨人到這裡與我們合作，或是與我們任何來交談。他們是被公開邀請的。我們正在超支，我們的設施已經超過負荷，我們正面臨緊急危機。」

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▼經過這麼多年（數十年），墨西哥正在他們的南部邊境逮捕大量人口，大部分來自瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多。他們全都拿了美國的錢好多年，然後完全沒有為我們做任何貢獻，就像國會裡的民主黨一樣！

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▼再多的證詞或文件都不能滿足Jerry Nadler或Shifty Adam Schiff。是時候關注在如何正確經營我們偉大的國家！

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▼Robert Mueller對民主黨來說曾經是上帝一般的人物，直到他弄出一份價值3000萬美金，受萬眾期待的「無通俄穆勒報告」。現在民主黨好像幾乎連他的名字都不認得，已經完全精神錯亂，然後還想從新走一遍整個流程。絕對不可能！

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▼1998年，眾議員Jerry Nadler曾強烈反對針對柯林頓的「史塔爾報告發表」。沒有什麼訊息可以或能夠被合法公開。但在民主黨痛恨的、證明沒有通俄的穆勒報告上，他們卻全都想要。他們從來不知足！

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▼波多黎各因為颶風而拿到910億美元金援，是比過去任何颶風災害的援助都還要多，但他們本地的政客都在抱怨，開口要更多錢。那些人極度無能，愚蠢腐敗，只會向美國政府要錢花。

波多黎各最幸運的是就是川普當上總統。那麼多很棒的人民，卻讓那麼糟糕的島嶼領袖領導，浪費那麼多錢。不能繼續傷害我們的農民和各州了，付出那麼大的款項，卻幾乎沒得到感激！

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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