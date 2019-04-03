G7外長會議…美國務卿蓬佩奧「不出席」　國務院拒說明理由

▲美國國務院宣布，蓬佩奧將不會出席在法國舉行的G7外長會議。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普因軍費問題與歐盟關係緊張。國務院2日對外宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不會參加本周末在法國舉行的七大工業國集團（G7）外交部長級會議。

綜合外媒報導，G7外長會議將於5日和6日在法國不列塔尼（Brittany）海岸城鎮迪納爾（Dinard）登場。國務院表示，副國務卿蘇利文（John Sullivan）將代表美國出席，但沒有解釋蓬佩奧缺席原因。這是美國近年退出伊朗核協議和巴黎氣候協定後，再有高官缺席主要會議。

國務院發表聲明說，蘇利文將在會中參與廣泛議題討論，包括委內瑞拉局勢、伊朗破壞中東穩定問題，另外也會討論國家在網路空間的責任，以及北韓去核化問題。

今年是北大西洋公約組織（NATO）成立70周年，蓬佩奧近日在華府出席相關活動，也會與部分G7成員會面，但並沒有對缺席G7部長會議一事多做說明。被問到蓬佩奧缺席原因，國務院發言人帕拉第諾（Robert Palladino）僅說，「跨大西洋聯盟比以往更加強大」。

G7集團除了美國和此次地主法國之外，成員還有英國、加拿大、德國、義大利和日本。蓬佩奧雖然缺席，但美國國務院第三號人物、政務次卿赫爾（David Hale）將與副國務卿同行。