人類「登陸火星」鎖定2033年！　NASA證實：月球是試驗場

▲NASA計畫於2033年完成載人登陸火星任務。（圖／路透社）



記者王致凱／編譯

美國先前已經明確指出，要讓太空人於2024年重返月球，現在美國國家航太總署（NASA）再透露進一步太空計畫，爭取在2033年前將人類送上火星。NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）表示，為了達成2033登陸火星的目標，包括登月計畫在內的所有日程都將提前。

「加快登月計畫，我們就能加快登陸火星，月球就是試驗場。」布萊登斯坦2日在國會向議員證實，「我們希望在2033年派人登陸火星」。布萊登斯坦是前共和黨籍議員，獲總統川普任命為NASA署長。

法新社報導，美國副總統彭斯（Mike Pence）先前代為宣布，將重返月球的時間點提前4年，從2028年改為2024年。分析認為，此一決定帶有濃厚政治意味，因為若川普取得連任，2024年將會是他任期的最後一年。NASA現正加緊腳步，以跟上川普的太空計畫腳步。

不過，許多專家和議員都憂心，NASA恐怕無法趕上川普希望的期限，尤其考慮到航太巨頭波音公司正在打造的全新「太空發射系統」（Space Launch System）重型運載火箭，其開發進度嚴重落後。

報導指出，任何前往火星的太空任務都需耗時至少兩年時間，光是單趟航程就長達6個月。相較之下，前往月球僅需要3天時間。另外，往返火星只能在火星與地球都處於太陽同一側時可行，此現象大約每26個月一次，因此適合飛行的年份為2031年、2033年，以此類推。

在2017年，NASA的預算法案將2033年訂為首次載人火星任務的目標日期，但NASA在內部計畫時程表中只籠統的提到「2030年代」。

NASA正在研究的是，人類該如何取用火星南極的大量冰帽。布萊登斯坦說，「水冰代表著可供呼吸的空氣，也代表著可飲用的水，更代表燃料」。他說，太空計畫的目的不僅僅是讓人類登上月球，而是要證明人類能夠在「另一個世界」生活。

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