千里緣分一線牽！　義大利人來台出差就醫驚見自家莊園畫作掛在診所

▲義大利莊園主人到台北出差，因身體微恙，經人介紹到診所看診，迎接他的居然是自己義大利莊園住冢的風景畫作，令他非常驚訝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一位義大利人到台灣出差，身體微恙，經由台灣五星級酒店人員介紹，在台北車站附近診所看診，這位義大利人進入診所，映入眼簾的居然是自己在義大利莊園住家的畫作掛在診所牆上，訝異感動之下，立即有了療癒效果。

該位義大利人拿出手機，出示自己的義大利住家照片，證明自己沒有隨意編故事，並且愉快的跟醫師護士們合影留念，這份緣分幫台灣醫療觀光增添幾分感動的色彩。

診所集團創辦人王正坤醫師，3年前到法國參加醫學會議，並且遊覽法國尼斯、摩納哥與義大利小鎮。王正坤在義大利小鎮買了幾幅當地畫家的莊園、城堡等風景畫作帶回台灣收藏。事後該集團在台北開設診所，因此王正坤把義大利買的幾幅畫作掛在診所牆壁，讓診所有了溫暖的藝文氣息。

但老天的安排，3年後該畫作中的義大利莊園主人到台北出差，因身體微恙，經由台灣人介紹到該診所看診，迎接他的居然是自己義大利莊園住冢的風景畫作。他非常驚訝，怎麼會有這幅畫，還特地跑到櫃檯問這幅畫的來源。他表示這個莊園是他的家，他的父母現在還住在裡面。遠在千里之外，見畫一解思鄉情懷，十分開心。

王正坤醫師說，巧合的感人小故事，是醫療觀光的重要元素，直接溫暖外國人的心，病就好了一半。台灣醫療技術在世界赫赫有名，政府正全力推動醫療觀光，希望台灣醫療走出去，外國病人走進台灣來。

王正坤對自己2016年一個偶然，造訪義大利小鎮，買回幾幅義大利風景畫作帶回台灣，埋下一顆種子。

藝群集團創辦人王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長與大台南觀光聯盟理事長，常常出國參加醫學會議，幾年來，足跡遍布全世界。王正坤醫師常常在臉書張貼出國旅行的照片，也在臉書笑稱自己帶著一群粉絲的眼睛去旅行。

王正坤對自己2016年一個偶然，造訪義大利小鎮，買回幾幅義大利風景畫作帶回台灣，埋下一顆種子。因緣際會，2019年該風景畫作的義大利莊園主人，居然巧合進入台灣診所看到自己的莊園，大呼感動。還有網友笑稱，王醫師是否前世是義大利人，所以有此因緣。王正坤醫師表示自己用心經營每一天，重視每個細節，以善良為出發點，老天都會安排美好的緣分，他推動台灣醫療觀光的初心也是如此。