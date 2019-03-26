「還有兩個G7國家要加入一帶一路」　義大利官員：合作落後要加快速度彌補

▲傑拉奇在博鼇亞洲論壇中透露，還有兩個G7成員準備加入一帶一路。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）22日和大陸國家主席習近平會談，確定簽下超過30項協議，總值達70億歐元（台幣約2442億），正式加入一帶一路計畫。義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）在亞洲博鰲論壇中透露，義大利是G7首個加入一帶一路的國家，接下來還有兩個G7成員準備加入。

根據《鳳凰網財經》報導，亞洲博鰲論壇2019年會於3月26日至29日在中國海南博鰲舉行，主題為「共同命運共同行動共同發展」。傑拉奇在論壇中回應義大利加入一帶一路的問題表示，相較其他歐洲國家，義大利和中國在商業上的合作相對落後，而簽署一帶一路備忘錄是要彌補過去浪費的時間，加快雙方的經貿合作。

傑拉奇表示，有很多中小型企業非常需要這個機會，做為G7首個加入一帶一路的國家，並不會是唯一一個，儘管很有新聞性，但還有兩個G7國家也準備和北京簽署備忘錄。至於是哪兩個國家，傑拉奇並未透露。

▲義大利副總理迪馬尤表示，義大利還是美國在北約的盟友。（圖／達志影像／美聯社）

義大利雖然是G7成員，也是世界十大經濟體之一，但在2018年陷入經濟衰退，成為歐洲國債最高的國家。正式成為一帶一路成員後，中義兩國部長級官員簽署了能源、金融、農產品等眾多領域的一系列協議，而義大利能源、工程等企業也將獲准進入中國大陸市場。

對於西方盟友批評此舉將會加強中國大陸地緣政治與戰略影響力，義大利副總理迪馬約（Luigi Di Maio）表示，仍堅定地留在歐洲與大西洋的聯盟中，也還是美國在北約的盟友。