英雄任務！2天攻頂3千公尺步行40公里　搜救隊救回墜崖登山客

▲搜救人員成功將墜崖受傷女登山客救援下山。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一支13人的登山隊伍3月30日從花蓮縣出發準備攀登南三段山岳，4月1日在行經鐵線斷崖時，其中1名女隊員不慎墜落山谷受傷，當時警消獲報後申請空勤直升機救援。但連日皆因天候不佳，黒鷹直昇機皆無功而返，花蓮消防局改採以地面救援徒步登上3000公尺高山，於4月2日下午順利救出。

花蓮縣消防局表示，1日上午9時許接獲民眾報案稱，10人加上3人協作、共計13人組成的登山隊，從花蓮縣瑞穗林道出發，預計10天後從郡大下山，其中1名來自苗栗縣頭份的48歲謝姓女隊員於南三段鐵線斷崖不慎墜落山谷受傷。當時謝姓女隊員目前意識清醒、頭部有7、8公分左右的撕裂傷，右臉腫脹，右手手指挫傷、頭暈、腳部扭傷等情形，被隊友拉至松林營地旁緩坡待救。

▲救援人員克服天候徙步攻上3000公尺高山執行救援。

花蓮消防局4月2日上午再次申請直升機前往吊掛，直升機於上午6時許從花蓮基地起飛，但仍因天候不良雲霧壟罩，於7時許離開返回花蓮基地。消防局同步通知地面搜救部隊及林姓領隊直升機無法執行吊掛，請林姓領隊往下移動與本局搜救人員會合。

搜救人員2日10時許先接觸到副領隊等8人，由搜救部隊抽出1名警消陪同下撤，其餘6人繼續往前，於11時許接觸林姓領隊及謝姓成員等5人，現場評估因謝姓成員可能有腦出血情況，再次申請直升機吊掛，但因天候持續未好轉，為避免謝姓成員傷勢惡化，搜救人員於12時許陪同謝姓成員下撤，最終於18時許抵達瑞穗林道19K登山口，由救護車先行送醫，其餘成員由瑞穗分隊義消駕駛四輪傳動車接送至瑞穗分隊，於20時許全員抵達瑞穗分隊，順利完成本次任務。

▲▼謝女獲救被送上救護車緊急送醫。





搜救人員4月1日上午9時許接獲報案後隨即召集人員整備，4月1日下午1時整裝出發前往瑞穗林道19K登山口處，4月2日下午6點即返回登山口將傷患順利救出，搜救人員考量傷患因頭部受傷，若意識轉變恐發生危險，搜救人員兩天之內從一千五百公尺攻至近三千公尺並步行約40公里距離，且山上天候寒冷、地面濕滑，搜救人員能於30小時內迅速完成本次任務，實屬不易。