影／山西2住宅坍塌12搜救犬「狂聞找人」　已救出20人、13失聯

記者吳易達／綜合報導



山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院附近15日下午5時許，發生山體滑坡事件，造成衛生院一棟住宅（6戶）、信用社一棟住宅（8戶）、一座小型洗浴中心（澡堂）坍塌。截至16日15時，已救出被困人員20人，7人遇難、13人受傷，另有13人失聯。經反覆確認，事件發生時區域內共有79人，事後46人自行逃生。此外，山西當局也派出了12條搜救犬加入救援行動。



▼山西發生山體滑坡。（圖／中新社）

據《中新社》報導，現場道路旁停放著挖掘機、消防車、救護車、大陸國家地理信息應急監測車等救援車輛，輪休的救援人員集中在一起休息，隨時準備搜救。

▼辛勤的救難人員輪班休息，保持充沛體力，隨時準備搜救行動。（圖／中新社）



大陸應急管理部消息指出，截至16日8時，臨汾、運城、太原、晉中、長治等5個消防救援支隊46輛消防車、247名消防指戰員、12條搜救犬、17台生命探測儀在現場持續展開搜救。

▼挖掘機、消防車、救護車、地理監測車等停放路邊隨時投入救援。（圖／中新社）



一些參與救援的人員16日9時吃著泡麵、饅頭、米飯等補充著體力，10時55分，救援隊伍再次投入搜救行動。消防指戰員、公安武警、山西天龍救援隊、藍天救援隊等皆進入坍塌現場進行聯合作業。

▼山西發生山體滑坡。（圖／中新社）

