嘉藥生扮鬼集體卡陰！學姊一見「血娃娃」中邪　當年始末曝光...師父曾警告

▲當年，近40位學生到清王宮收驚。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

嘉南藥理大學2015年萬聖節時，學生會舉辦校內鬼屋活動後，發生集體「卡到陰」的狀況，一群學生還連夜求助清王宮。事隔多年，一名畢業生還原這段驚悚插曲，其中有位學姊情況最為嚴重，可怕到要5個男人才能壓制住；而師父也道出原因，直指有人心態不正確，才會害大家遭逢災禍。

林姓畢業生當年也是工作人員之一，在鬼屋活動場備時，他們有請師父到場評估，也被嚴重警告「不能開大禮堂4樓，不然一定會出事」，於是學生會乖乖照做，先將4樓樓梯封閉後，再進行場地的布置，及動線勘查，「我們工作人員在這期間都沒事，大家也相信活動一定會順利平安的。」

請繼續往下閱讀...

為期3天的鬼屋活動，前2天都非常順利，沒想到問題就出在最後一天的尾聲，他回憶道，「最後一批玩的人，是由主辦單位及友情贊助的工作人員走，那時我的位置是在活動的出口，所以沒有跟著大夥一起，當我看到怎麼是熟面孔在玩，還有些反應不過來，原來他們是邊玩邊撤場，最後我也跟著大隊去到1樓的大廳。」

▲沒想到，鬼屋活動的最後一天，竟然真的出事了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

活動結束沒多久，林同學忙著在廁所卸掉鬼裝，怎料被朋友緊急召回大廳，接著就看見2位認識的女生一直發抖，而且臉色很蒼白，於是幾個男生圍著她們繞一個圈，想增加陽氣；詭異的是，其中一位女生明明很瘦小，目測不超過50公斤，抱起來卻像6、70公斤的感覺。

後來，大票同學連夜趕赴離學校數百公尺的二層行清王宮，那時清王宮正張羅建醮事宜，廟方見狀立刻請示神明，並幫他們收驚。林同學接著說，「到王爺那裡之後，出事情的人都是被扛進來的，看見認識的人發生這樣的情形，真的蠻震撼的，有人一直哭說自己動不了，有人情緒不穩定，最嚴重的是一位學姐，可怕到要5個男人才有辦法壓住她。」

他表示，「我們這些有參與活動的工作人員排成兩排，王爺開始在我們之間遊走行動，到一個人面前，就會在他的面前畫符，結果到某個人的時候，他突然又開始抓狂，整個場面真的很混亂，但很快就搞定了，後來王爺出征，去學校附近抓鬼，這個過程我沒有跟到，因為還有認識的朋友驚魂未定，得留下來陪著他們。」

▲學姊看到塗有紅色顏料的人形娃娃，再度失控抓狂。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

原以為大家安然度過這次劫難，沒想到隔天中午，又發生駭人的情況，當時他們在辦公室邊談論這個話題，邊準備清理借來的人形小孩，「因為我們上面有塗紅色顏料，要清乾淨還給幼保科，結果一打開箱子，那位學姐突然抓狂式的崩潰大哭，大家只好趕快叫計程車，把學姐送去王爺那裡。」

事後為了找出原因，他們請師父去看，結果竟是因為在撤場時，有人的心態不正確，「那人應該聽說過，嘉藥的大禮堂有傳出自殺事件，但他覺得什麼事情都沒遇到，好像不過癮，所以靈界的朋友才決定來個刺激的，還呼朋引伴叫附近的一起來。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！