女兒遭同學狂毆「滿身瘀青」　爸蒐證怒PO家長群...竟被老師秒踢

▲女學生在學校被霸凌，家長上傳影音卻被踢出群組。（圖／封面新聞，下同）



大陸中心／綜合報導

四川省廣安市前鋒區日前發生一起學生在校被同學毆打事件。回家後，爸爸看到了孩子背部、臀部的傷痕後，氣憤地將受傷的照片與影音傳至班上的家長群組裡。但隨後，爸爸卻被老師踢出了群組，覺得非常莫名其妙，希望該市、區教育主管部門給個合理的說法。

據《封面新聞》報導，對此，前鋒區委宣傳部相關負責人表示，老師並沒有把家長踢出群組，而是解散該家長群，另建一個新的群組，目的是「保護未成年」。

報導指出，有網友透露，29日中午1點半，當天是該名小學女生小十（化名）的生日，一回家就直喊「身上不舒服」，爸爸掀起衣服查看後，發現身上、背上全是傷痕，連屁股兩邊也都是瘀青。

對此，爸爸直問，「是誰打的？」沒想到小十的回應竟是，同學打的。讓爸爸超級氣憤，直接把孩子受傷的照片、影音發到班上家長的群組裡，結果卻被老師踢出了群組，希望相關教育部門可以給個合理說法。

針對此事件，前鋒區教育科技和體育局回應，「我局高度重視，已在第一時間組織專人會同當地派出所介入調查處理」，目前，受傷學生在學校和家長的陪同下已到前鋒區人民醫院進行全面檢查，結果為軟組織受傷，後續調查處理情況將及時給予反饋。