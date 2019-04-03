朱立倫拚觀光　喊當總統讓台灣國際旅客破2000萬

▲ 朱立倫。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

爭取國民黨總統提名的前新北市長朱立倫2日在臉書直播中發表「我當總統」第六彈政策，未來若當總統，將以國家整體戰略產業的高度來發展觀光，2025年讓台灣國際觀光客達到2000萬人次。

朱立倫表示，去年台灣國際觀光客成長到了1100萬人次，總統蔡英文非常高興，但前總統馬英九上任總統的那一年2008年，國際觀光客來台人數是385萬人，但到了2016年，就成長到1069萬人，成長將近三倍；到了蔡英文執政，從2016年的1069萬，小幅成長到2018年的1106萬，實際上「成長率」快速下跌。

朱立倫指出，不只是「人數踩了煞車」，觀光外匯收入更是大幅衰退，從2015年的4589億、2016年的4322億，到2017年剩下3749億台幣，2018年還沒公佈，只怕會更慘，蔡英文執政短短3年，就讓台灣每一年少了近千億台幣的收入。

朱立倫認為，蔡政府老用「陸客不來」的藉口，把問題都推給政治，但事實是扣除陸客，台灣觀光人數的成長還是落後鄰近競爭國家，關鍵就是蔡英文政府沒作為；反觀日本，2013年，日本首相安倍晉三重新上任的第一個完整年度，訪日旅客人數為1036萬人次，而台灣是801萬，差距200萬人次；2018年，訪日旅客3119萬，來台旅客數1106萬，短短5年，差距從200萬變成2000萬；日本拼觀光，是首相跟官房長官帶頭衝，而台灣拼觀光，蔡英文卻神隱。

朱立倫點出，台灣要挑戰2000萬人次境外旅客，首要問題就是機場，但桃園機場的現況，卻是連最基本的旅客進出國門都很吃力，目前兩個航廈設計容量只有每年3400萬人次，即使加上預計今年完工的第二航廈擴建工程，設計容量也不到4000萬人次。

朱立倫指出，要達成「2025兩千萬」的目標，要抓緊桃園機場的第三航廈以及第三跑道，尤其第三跑道，可說是桃園航空計畫的核心項目；此外，高雄、台中、與花蓮這三個機場，也要負起更多紓解桃園機場旅客量的工作，減少往返桃園機場的交通距離，就是紓解部份路段的交通壓力，例如紓解台鐵往返花東，而除了足夠的機場容量，還需要有足夠的機位，華航該要為國家觀光戰略發展擔負起更多的責任。

朱立倫表示，讓旅客進來台灣後，該怎樣讓他們分散到台灣各地區景點，也是很重要的，他承諾若當選總總，要提供東部充足的鐵路運量，讓台鐵往返花東「假日夠返鄉，平日拼觀光」，並且招募司機跟維修人員，若用發展國家整體觀光戰略產業的高度去投入資源，台鐵東部運量的問題，其實可以解決。