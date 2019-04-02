2020總統大選「桃園民調」　「蔡燦配」比「蔡賴配」看好

▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2020總統大選，桃園人不缺席！」無黨籍桃園市議員牛煦庭2日於市議會，公布2020年桃園市總統初選民調數據指出，桃園市長鄭文燦獲得市民的強力支持，「蔡燦配」比起「蔡賴配」更具有票房；而儘管朱立倫當過桃園縣長，但目前在桃園故鄉並沒有特別的優勢，民調顯示朱在13個行政區幾乎都落後！

人口日增的桃園市，選舉人數約180萬人，因族群多元被喻為是全台選民結構的縮影，歷屆大選由得票數據顯示，只要「桃園贏，就能贏」。因此，年輕世代的桃園新銳議員牛煦庭自費一個月薪水，以地方的角度進行了一份桃園人對於總統初選的看法，內容針對藍綠兩黨總統候選人、政黨、赦扁、台獨等關鍵議題進行交叉比對分析。

▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）



牛煦庭說，今天公布的2020年桃園市總統初選民調數據，是近期首度針對地方所進行的總統初選民意調查；該民調委託大社會民調公司執行，調查時間為3月28與29日，範圍為桃園市全境，有效樣本共1085份。

民調顯示，藍綠選民都會為自己的候選人挑選對手，形成「國民黨的候選人由民進黨決定，民進黨候選人由韓粉決定」的特殊現象。桃園三級產業皆有、人口組成多元，中間選民多，可說是台灣的縮影，此次總統大選，桃園人更扮演舉足輕重角色，因此希望透過民意調查，從桃園人了解到全台在總統候選人、政黨、赦扁、台獨等關鍵議題中的投票意向。

牛煦庭公布的民調顯示賴清德以（40.1%）小幅領先蔡英文（32.4%）；國民黨依序則是韓國瑜（34.6%）、朱立倫（26.2%）、王金平（19.8%）。牛煦庭說，表面上看起來沒什麼特別，但透過交叉分析可以發現，在「蔡賴配對決韓國瑜」的組合中，賴清德的支持者有接近6成轉向支持韓國瑜；而王金平支持者則有80%轉支持蔡賴配。

至於「桃園人」朱立倫因同黨的韓國瑜搶盡媒體版面、網路上又有鐵粉「護持」，在藍營支持者心中已是顯性，且氣勢橫掃全國、跨越區域；相對而言朱立倫在故鄉桃園，已失去特別的優勢，在13個行政區幾乎全面落後。另一位「桃園人」市長鄭文燦，則成為桃園人心中的太陽。綠營支持者忙著鞏固「蔡賴配」，藍營支持者則忙著鼓勵韓國瑜進軍中央，但桃園人對於「拱出」鄭文燦的想法，因此將「蔡燦配」也列入民調選項。據民調數據顯示，在桃園，無論是對上韓國瑜或是朱立倫，「蔡燦配」（40.4%、39%）比起「蔡賴配」（35.9%、37.2%）甚至更有票房！「看來桃園人是真的很挺鄭文燦市長」。

牛煦庭說，這份民調他看出，1.朱立倫後牆失火宜盡速回防。2.國民黨挑賴清德、綠基層愛蔡英文。3.鄭文燦票房不錯、桃園人心態開放。4.赦扁、台獨是桃園票房毒藥。