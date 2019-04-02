　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020總統大選「桃園民調」　「蔡燦配」比「蔡賴配」看好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020總統大選，桃園人不缺席！」無黨籍桃園市議員牛煦庭2日於市議會，公布2020年桃園市總統初選民調數據指出，桃園市長鄭文燦獲得市民的強力支持，「蔡燦配」比起「蔡賴配」更具有票房；而儘管朱立倫當過桃園縣長，但目前在桃園故鄉並沒有特別的優勢，民調顯示朱在13個行政區幾乎都落後！

人口日增的桃園市，選舉人數約180萬人，因族群多元被喻為是全台選民結構的縮影，歷屆大選由得票數據顯示，只要「桃園贏，就能贏」。因此，年輕世代的桃園新銳議員牛煦庭自費一個月薪水，以地方的角度進行了一份桃園人對於總統初選的看法，內容針對藍綠兩黨總統候選人、政黨、赦扁、台獨等關鍵議題進行交叉比對分析。▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

牛煦庭說，今天公布的2020年桃園市總統初選民調數據，是近期首度針對地方所進行的總統初選民意調查；該民調委託大社會民調公司執行，調查時間為3月28與29日，範圍為桃園市全境，有效樣本共1085份。

民調顯示，藍綠選民都會為自己的候選人挑選對手，形成「國民黨的候選人由民進黨決定，民進黨候選人由韓粉決定」的特殊現象。桃園三級產業皆有、人口組成多元，中間選民多，可說是台灣的縮影，此次總統大選，桃園人更扮演舉足輕重角色，因此希望透過民意調查，從桃園人了解到全台在總統候選人、政黨、赦扁、台獨等關鍵議題中的投票意向。▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

牛煦庭公布的民調顯示賴清德以（40.1%）小幅領先蔡英文（32.4%）；國民黨依序則是韓國瑜（34.6%）、朱立倫（26.2%）、王金平（19.8%）。牛煦庭說，表面上看起來沒什麼特別，但透過交叉分析可以發現，在「蔡賴配對決韓國瑜」的組合中，賴清德的支持者有接近6成轉向支持韓國瑜；而王金平支持者則有80%轉支持蔡賴配。

至於「桃園人」朱立倫因同黨的韓國瑜搶盡媒體版面、網路上又有鐵粉「護持」，在藍營支持者心中已是顯性，且氣勢橫掃全國、跨越區域；相對而言朱立倫在故鄉桃園，已失去特別的優勢，在13個行政區幾乎全面落後。另一位「桃園人」市長鄭文燦，則成為桃園人心中的太陽。綠營支持者忙著鞏固「蔡賴配」，藍營支持者則忙著鼓勵韓國瑜進軍中央，但桃園人對於「拱出」鄭文燦的想法，因此將「蔡燦配」也列入民調選項。據民調數據顯示，在桃園，無論是對上韓國瑜或是朱立倫，「蔡燦配」（40.4%、39%）比起「蔡賴配」（35.9%、37.2%）甚至更有票房！「看來桃園人是真的很挺鄭文燦市長」。▲桃園新銳議員牛煦庭公布2020總統大選「桃園民調」版。（圖／牛煦庭提供）

牛煦庭說，這份民調他看出，1.朱立倫後牆失火宜盡速回防。2.國民黨挑賴清德、綠基層愛蔡英文。3.鄭文燦票房不錯、桃園人心態開放。4.赦扁、台獨是桃園票房毒藥。

ET快訊
軟飯男當兒面前性侵癌妻　拒離婚還嗆「你媽壽命短快死了」
奧迪休旅停歪「左後輪出格」他拍照酸文被砲翻！網曝3原因
3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支網激推「這一代」

關鍵字：2020大選,總統初選,桃園民調,蔡燦配,蔡賴配,朱立倫,桃園市議員牛煦庭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收

TVBS民調滿意度僅三成多　盧秀燕：我選市長時也開低走高

運將違停公審警！飆罵「臭嘴臉俗仔」咒不得好死...所長力挺：我與同仁一起面對

有罪！華南王子GPS監控新光公主妻子行蹤　二審改判20日

「把我衣服扒光...」女遭未婚夫家暴全身傷　PO網被當愚人節笑話

最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

聊天翻臉亮刀潑酸　臉砍10公分「眼睛手腳腐蝕」加護病房急救

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

自閉症畫家監察院辦畫展　孫大川：不要讓他們被漏接

台商力拱「郭台銘＋韓國瑜」　力抗蔡賴配

保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

柯文哲參加遶境　王世堅痛批跟媽祖尬場：神明會譴責他

國軍藝工隊首次參與總統府音樂會　將跟王彩樺凱道尬舞

對王金平交代？友人：韓國瑜絕不參加總統初選

立院三讀／飛安會轉型運安會！　主辦水陸空重大事故

海外僑胞寫信給川普力挺賴清德　網路連署支持選總統

「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

猩猩竟是「工讀生」假扮…遊客怒智商受辱　動物園：愚人節活動

蘋果西打製造商財報出不來　大飲：將取消不動產買賣交易案

市場阿婆自訂收電費SOP　索百元不成掌摑女攤商…手機充電也要50元

鴻海在印度組裝iPhone X系列　彭博：數週內試產

許添財／殖利率曲線倒掛與景氣衰退關係探源

在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅　必吃醃肉、燻雞口味

蘇澳鎮歡慶兒童節　可愛動物U型頸枕來相陪

陸客夾帶火腿腸闖關　繳不出20萬罰鍰選擇離境

打造飛行夢工場　桃園北門國小榮獲教學卓越「金桃獎」

地表最強「煞車預警」5秒神預測！　人夫們淚：我家的只有休眠模式

政治熱門新聞

快訊／假新聞風波惹議　NCC主..

只求吃飽=禽獸？蔡英文7年前也..

罵完禽獸又圍剿　黃昭順：人民會..

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

NCC主委詹婷怡請辭　友人：開..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

陳明通公開道歉　韓：這四個字實..

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

王鴻薇、王育敏撞臉　化妝師認不..

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

議員提「溫體豬屎」怒問陳明通：..

郭台銘選總統　吳敦義不考慮原因..

蘇煥智談參選　中生代該站出來

更多熱門

相關新聞

民進黨台北黨員連署拱蔡賴配

4/1（一）民進黨流出一份「台北市黨員代表連署宣言」，包括前北市黨部主委黃慶林等251位黨員連署，以團結名義要求「蔡賴配」，而部分民進黨地方黨部，也召開支持「蔡賴配」的記者會，明顯不符黨主席卓榮泰呼籲「黨公職不宜過度表態」的回應。

賴清德：韓「反一國兩制」說法要一致

超越韓國瑜　他的網路聲量躍升本週榜首！

英昌配？蘇貞昌：這個不必了！

支持2020「蔡賴配」？ 賴清德舅舅這樣說

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面