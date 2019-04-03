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社會 社會焦點 保障人權

PO文找各取半套約到警察　一句「我28歲想找熟女」救了他

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄潘姓男子去年4月在家上網，並以「高雄找各取半套」的暱稱在網站「UT HOME網際空間」PO文，疑似想找援交，結果卻被警員假扮的女網友釣出。不過，由於潘男傳送訊息時自稱28歲、想找熟女，高雄地院法官認為他並沒有想找未成年人援交的意圖，加上全程都是使用密語，第三者無法看到內容，因此不構成散布猥褻文字罪，最後裁定無罪。

打手槍,自慰,上網、視訊示意圖。（圖／示意圖／達志影像）

▲潘男在成人網站刊登想找半套的文章。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，潘男2018年4月13日深夜11時許在家使用電腦登入UT網站的「南部人聊天室」，並直接使用「高雄找各取半套」的暱稱刊登一則訊息，內容包含「不知可以約妳、純幫妳安撫、舔弄、不插入、能約半」等曖昧字句。

網路巡邏警員見狀，認為潘男意圖暗示未成年人進行援交，於是使用暱稱為「小琪」的帳號假裝上鉤，對方隨即以密語回應，「妳好，我XXX（姓名），28歲，喜歡成熟的女性想找熟女，方便和妳談談嗎？」搭上話後再循線查出身分並上門逮人；檢方則以網路刊登引誘未成年做對價性交的訊息罪、散布猥褻文字罪將他起訴。

高跟鞋，美腿，女人，性感，鞋子。（圖／達志／示意圖）

▲潘男因為一句「想找熟女」擺脫想找未成年人援交的嫌疑。

對於被指控意圖援交的潘男出庭時辯稱，自己確實有在網站上刊登文章，但當時只是惡作劇的心態，根本沒有想去履行內容提到的那些話，況且UT網站也有標示成人網站的警語，「我跟對方的談話都是密語，其他人無法看到，而且我也不是要找兒童或未成年人。」

高雄地院法官認為，潘男在對話中表明自己的年齡、想找熟女，可見他找尋的對象是與自己年齡相仿或是更年長的女性，客觀上難以認定有引誘或暗示未成年人的行為，而半套在通俗用語中是指打手槍的意思，檢查所有私密留言也未發現他有任何露骨形容性器、性行為等文字，因此也不構成散布猥褻文字罪，最後裁定為無罪，全案仍可上訴。

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關鍵字：性交易,援交,兒童及少年性剝削防制條例

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