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社會 社會焦點 保障人權

軟飯男當兒面前性侵癌妻　拒離婚酸嗆「你媽壽命短，快死了」

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記者黃翊婷／台北報導

台北市黃姓男子婚後不肯幫忙分擔家務，全仰賴妻子一人做兩份工作來維持生活開銷，兩人因此鬧離婚，他一氣之下，竟然在未成年的孩子面前脫褲性侵罹患癌症的妻子，甚至出言酸嗆「你媽壽命不長，快死了」。高等法院法官認為，黃男的行為根本就是漠視妻子的人格尊嚴，因此駁回他的上訴，維持一審判決准許兩人離婚。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲黃妻想離婚，卻遭丈夫強拉進房間性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

黃妻控訴，兩人結婚後育有兩名兒子，但丈夫這10多年來都沒有工作，也不肯幫忙家務，全靠她一人獨自打理家事、照顧孩子，還要兼兩份工作維持家計，長年下來相當辛勞，2012年時檢查確診罹患癌症，身體健康不佳也就算了，辛苦賺錢竟然還被嫌棄「妳兼了兩份差，怎麼還會不夠家用」。

黃妻提到，2017年5月因為協商離婚發生口角，丈夫竟然將她強行拖進房間，也不管孩子就在旁邊，直接脫褲性侵，當下害怕得趕快報警處理，接著又被迫交出住家的鑰匙，不得已才帶著兒子回娘家居住，夫妻雙方從那時開始分居至今，顯然這段婚姻已經不可能再維持下去，心寒之下決定訴請離婚。

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲黃妻罹患癌症，還被丈夫嫌棄錢賺太少。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

兩人的兒子也出庭證稱，爸爸沒有工作，家庭開銷都是靠媽媽支付，所以他們常常吵架，性侵事件發生那天有聽到爸爸一邊拉扯媽媽還一邊大吼大叫，「我有看到他做出脫褲子、親吻的動作，接著他把房間門關起來，我就聽到媽媽大吼放手、讓她回去等話，後來我就打電話報警了。同年7月時，爸爸有當著我的面說『你媽壽命不長，快死了』，我們想騎車離開，他還坐上來不讓我們走。」

雖然士林地院一審判准兩人離婚，黃男還得支付每個月1萬3500元的扶養費，但他不滿上訴。高等法院法官認為，黃男的行為明顯漠視了妻子的人格尊嚴，也不重視他人的性自主權，甚至當著兒子的面調侃罹患癌症的妻子，顯然雙方的婚姻裂痕已經沒有修復的機會，因此駁回他的上訴，維持一審判決。

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關鍵字：離婚,性侵

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