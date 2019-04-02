老爸喝醉認錯老婆　15歲女兒遭性侵反怪罪社工：我原諒他了

大陸中心／綜合報導

香港59歲的裝修工人阿達（化名）聲稱，2018年3月21日自己喝醉酒返家，卻錯把15歲的女兒當成妻子並性侵得逞，事後相當後悔，也因此挨告。不過，受害的女兒了解事情的經過後選擇原諒，不僅寫信了10封信慰問，甚至反過來怪罪警方和幫忙報案的社工，大逆轉的結局也引發當地網友對於這件判決的熱烈討論。

▲阿達喝醉後錯把女兒當成妻子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

綜合港媒報導，阿達是在1979年才移居到香港，婚後育有一對兒女，後來兒子到英國念書，他則和妻子、女兒留在香港，平時靠裝修工作維生，2018年3月21日晚上喝完酒返家時，剛好遇到準備去睡覺的女兒，兩人雖然有稍微說一下話，但自己喝醉了，錯把對方當成妻子，才會跟著爬上床想「辦事」。

阿達的妻子證稱，當天晚上是有聽到女兒喊了一聲「不好」，但並不知道發生什麼事，直到孩子隔天跟她哭訴才知道出大事了，於是立即找來社工協助並報警。不過，阿達到案後辯稱，因為女兒全程都沒有反抗，直到聽到聲音他才驚覺認錯人，雖然當時已經侵入對方的身體，反應過來後就馬上退出，再自行到其他地方解決。

▲受害的女兒事後主動寫信關心父親。

而受害的女兒了解整件事的來龍去脈後選擇原諒父親，並寫了10封信主動分享父女分離期間的大小事，甚至反過來怪罪是社工和警方害父親坐牢。當地法院的法官認為，這起案件情節特殊，加上受害者積極求情，衡量利弊後裁定額外減刑6個月，最後僅輕判2年10個月的有期徒刑。

由於案件最後幾乎可以說是神展開，判決結果經由媒體報導傳開後，也在網路上引起當地網友熱烈討論，評論幾乎都是一面倒地抨擊，「酒醉三分醒，父親的說詞根本就只是想脫罪吧」、「妻子和女兒也能認錯？那怎麼不會把大便錯認成飯吃掉？這應該要多判幾年啊」。

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