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社會 社會焦點 保障人權

人妻暈船三戰小王被狂盧「想愛愛」　清醒後聯手丈夫反擊

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突發中心／綜合報導

台北市張姓男子2016年時透過交友軟體結識一名人妻小薇（化名），兩人不僅發生性關係還拍下性愛影片，後來女方有意離開並回到丈夫身邊，但他不願意甚至要求再度上床。小薇事後越想越不安，於是主動向丈夫坦白，最後夫妻倆聯手一起擊退糾纏不清的小王。

偷情,開房間,汽車旅館,做愛（圖／記者李鍾泉攝）

▲張男與小薇兩度在摩鐵嘿咻。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

張男到案後坦言，2016年時他38歲，在交友軟體上認識小薇後，兩人聊得很投緣，同年12月22日才會邀約對方到台北市南港區的探索汽車旅館幽會，隔了7天又相約在相同地點歡愛，兩人碰面時不僅發生性關係，還把過程拍成影片，當作是見證他們的愛情。

後來，小薇覺得對這樣做很對不起丈夫，提議結束這段關係，但張男不願意放手，頻頻傳送「想愛愛」等曖昧訊息挽回，兩人2017年6月第三次發生性關係，她在激情過後越想越不對勁，於是主動向丈夫坦白自己外遇並獲得諒解，夫妻倆乾脆聯手一起反擊，先由妻子提告強制性交罪，再由丈夫提告妨害家庭罪。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲張男不想結束兩人的關係，頻頻傳訊息向小薇求情。

關於強制性交的部分，根據《蘋果日報》報導，張男雖然承認與小薇發生性關係，但絕對沒有任何強迫的行為，對方還曾寫「親愛的，一口酥，心甜甜的」這樣的卡片給他，可見當時根本就是兩情相悅；台北市地檢署檢察官調查後，採信他的證詞，處分不起訴。

不過，妨害家庭的部分因為有性愛影片的光碟為證，張男訊後被依法起訴。台北地院法官認為，張男犯後坦承犯行且沒有前科，考量到他在接受訊問時積極表明願意和解，也同意一次給付小薇25萬元，未來也不會再騷擾對方的家人，因此相信他應該已經知道警惕，沒有再犯之虞，最後依相姦罪判處有期徒刑2個月，緩刑2年，緩刑期間須交付保護管束，還得提供60小時的義務勞務。

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關鍵字：妨害家庭,相姦罪,外遇,強制性交,台北地院

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