「虐我」付1千＋1盒蛋捲　抖M男被逮辯不是買春還想拿回錢

▲楊男拿1000元加1盒蛋捲去買春，卻辯稱自己是要人家虐待，不是性交易。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子和一名女子約好買春，完事後因為金額糾紛，報警處理，楊男因此被查獲性交易，依《社會秩序維護法》開罰3000元，楊男事後向法院聲明異議，請求撤銷罰單，因為他是抖M(指喜歡被虐待)，找女子虐待他，不是性交易，同時還希望警方幫他討回付出的1000元，結果被台北地院裁定駁回，楊男須乖乖受罰。

法院裁定指出，楊男是在2018年12月19日，和女子通話相約見面，2人在完事後發生糾紛，楊男拿出手機給到場警察看，自己在LINE上有訊息對話是要約女子「虐」他的下體，女子回「你不會痛嗎？是可以」，結果遭警察認定性交易為由開罰3000元。

楊男自認遭曲解，向法院提出聲明異議，強調「因為我是抖M，意思就是喜歡被罵和被欺負，所以我才叫他虐待我，我全程都沒有性交易」。

法官再看2人的LINE紀錄，楊男還曾和女子討論消費金額1500元、時間是50分鐘，事成後女子抱怨用嘴巴幫楊男服務後，楊男沒依約付錢，楊男回答「1000(元)阿，30分鐘，還送你一盒蛋捲」。

此外，楊男事後還請求警察，幫他向女子拿回之前給的1000元，更足以證明楊男已經為性交易付了錢，警方判斷無誤，駁回楊男請求撤銷罰單的聲請。本案不得抗告。



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