竹科男掏4000元吃人妻！被她笑著送出按摩店　丈夫苦等掏刀追殺

▲廖男花4000元跟人妻發生性關係。（示意圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名廖姓工程師跟朋友酒後到養生館按摩，期間受不了人妻按摩女小美（化名）的挑逗，花了4000元與對方進行性交易。豈料，當廖男走出按摩館時，竟與小美的丈夫擦身而過，進而被對方持刀追砍，更被小美提告性侵。事後，檢方調閱監視器畫面發現，廖男跟小美親暱走出店外，因此罪嫌不足，予以不起訴。

36歲的小美指控，29歲的廖男2018年7月凌晨到養生館內消費，期間不斷出手吃她豆腐，最後更問「可以從後面來嗎？」直接硬上得逞，這才氣得提告。但檢方多次傳喚，小美卻都不到庭作證。

廖男辯稱，他當天跟朋友酒後續攤，到按摩店後因太累而睡著，醒來後發現自己全裸、小美仍在幫他按摩，他這才出手撫摸對方；此外，當時小美主動跟他發生性關係，兩人完事後還一起到浴室洗澡，並談成4000元為代價交易，完全沒有性侵對方。

▲小美的丈夫在店外苦等，看到廖男直接爆氣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



沒想到，小美跟廖男進行性交易時，小美的丈夫正在門外苦等。因此當小美從側門親暱的送走廖男時，全程都被小美的丈夫目睹，更氣得衝回機車拿出水果刀，想要刺殺廖男，嚇得對方跳上車逃走。

養生館內的按摩女們證稱，案發當時沒有聽到任何呼救聲，非常安靜，只有聽到水聲。廖男的友人也說，他當時也睡著，完全沒有聽到吵架的聲音，廖男及小美事後也並無不愉快。

檢方調閱監視器畫面發現，小美的丈夫本在門外，雙方發生爭執才在店外苦等，且當廖男被送出後才氣得回頭拿刀想教訓對方；當他見廖男上車逃走，這才回頭與妻子發生爭執。

檢方認為，廖男與小美事後神色自若，還情緒正常的整理衣物，完全看不出遭性侵後的低落或忿恨，且當廖離開店時也沒有阻攔，與一般被性侵後的反應不同，因此難以認定廖男有違反她的意願強性交的行為，因此認定罪嫌不足做出不起訴處份。