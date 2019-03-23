應召站主打「天然系周X瑜」攬客　平價消費「+500多一發」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警方22日破獲1間日租套房暗藏春色，其中21間房內藏有泰國、台籍應召妹，且均已知名女星為名吸引尋芳客，平均1次要價3千元左右，還主打加價購，多付5百元就可以再多做一次，有泰國妹一天就接了8組客人。

警方調查，有應召站承租日租套房，並安排20名泰國籍應召妹入住接客，且安排43歲劉姓男子、26歲王姓男子負責買便當、補物資以及結算當日營收，還要31歲的羅姓男子住在頂樓，並監控該大樓是否有警方進入查緝。

▲▼萬華分局逮捕20多名泰國籍應召妹，以多名女星當花名，主打+500多一次。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

萬華分局督察組與武昌街派出所，於22日下午2時許進入該日租套房查緝，並在6間房內查獲正在從事性交易的男女，並起出多枚保險套以及潤滑劑，訊後將泰國籍女子送收容所等待遣返。

另3名在場負責的男子則依妨害風化罪嫌送辦，而台籍應召女、嫖客則依社維法裁處。

警方表示，20名泰國籍女子均以觀光簽證來台，平均年紀僅20餘歲，來台2周期間，都住在旅館內不能外出，連吃飯都是由應召站負責送到房內，泰國籍應召妹1日要接6至7名尋芳客，有些則僅來幾天而已就遭逮。

而來台淘金的泰國妹透露，每次做半套價格約在2千5百元，而性交易則是要價3千至3千5百元，且如果客人需要「再1發」，僅需加購價5百元，且每次僅得交易金額的4成，讓泰國妹大嘆「錢難賺」。

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