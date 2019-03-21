臭屁蟲炸出蘋果的滋味　東莞補腎壯陽美食供不應求

▲臭屁蟲。（圖／翻攝自微信公眾號廣州日報，下同）

大陸中心／綜合報導

「臭屁蟲」（學名荔枝蝽）為大家熟知的一種害蟲，近來卻成為廣東東莞吃貨追捧的美食，今年由於果樹開花少，荔枝椿象供不應求，最高還賣到一斤人民幣450元。有人將這種蟲子做成椒鹽的，帶有蘋果的滋味，有的人則會用來煲湯，聽說有補腎壯陽的功效，小孩子有夜尿問題時吃也很合適。

據微信公眾號《廣州日報》，廣東東莞厚街新圍大逕的荔枝樹和龍眼樹近日都相繼開花，目前正是果樹抽出花穗的時候。被當地人稱為「臭屁蟲」的害蟲也悄然生長，它專門吸食花穗和嫩芽作為養分，破壞花穗導致果樹無法收成，常困擾農民。

雖然是害蟲，卻是不少東莞吃貨眼中的名貴美味佳餚。原本在一般市面上大概賣人民幣300元一斤，今年因為天氣等原因造成荔枝樹開花減少，臭屁蟲竟賣到一斤450元不等的天價。

連日陰雨使得當地果農戴東年家的果園潮濕不已，果樹目前正相繼開花，在他準備施打農藥之前，打算先在樹上捉一些荔枝蝽（新圍大逕一帶村民多叫「臭屁蟲」，也有不少厚街人叫「金貝」）给朋友做下酒菜。他說，有人將這種蟲子做成椒鹽的，有人則會用來煲湯。有當地人表示，椒鹽臭屁蟲最好吃了，又香又脆。

臭屁蟲的背部是黃褐色，腹部上有一層白色的粉狀，成蟲比大拇指頭小一點。戴東年表示「這個時候是臭屁蟲的交配期，一捉基本都是兩隻的」、「今年荔枝花開得少，所以臭屁蟲也相對少了一些」。

另外也有果農說，沒想到今年大部分的荔枝都沒開花，沒花自然也不會有荔枝蝽。因此今年臭屁蟲的價格大約在人民幣300元至450元一斤，價格比往年略高。

當地人表示在料理時，臭屁蟲尿液有毒，要去掉，要先燒一鍋約攝氏40-45度的温水，將臭屁蟲倒入讓其「排尿」，大约過30分鐘，等尿液排盡把蟲子燙死後，還要用牙刷慢慢刷乾淨腹部的白色粉末，接著去掉翅膀和尾部分，再將水瀝乾倒入油鍋，慢火翻炒個幾分鐘，臭屁蟲就可以吃了。

那有没有人專門養殖臭屁蟲售賣呢？戴東年表示不會有人專門養殖，由於這種蟲畢竟小眾，普通人還是吃不慣的。據其他果農介紹，一些吃貨之所以熱衷吃臭屁蟲，原因為民間有荔枝蝽有補腎壯陽功效的說法，據說小孩子有夜尿問題時吃這個最合適了。