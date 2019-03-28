「市場」和「活力」優勢勝過北方　陸經濟發展重心南移

▲位於大陸南方的廣東省廣州市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

近來多項公開數據顯示，不論是經濟還是人流，大陸的經濟發展重心已向南方轉移，其中大陸國家發改委副秘書長任志武指出，2018年上半年南方經濟在全國經濟的比重已經上升到62%，相應的北方佔比下降到38%。而這種南北差距拉大的現象，背後的關鍵則是南方的「市場」和「活力」都比北方省份佔優勢。

《國是直通車》微信公眾號舉例，日前公佈的科創板首批名單，9家企業，南方佔據8席，北方僅佔1席；此前公佈的中國數字經濟發展排名，前10個城市中，南方佔9席，北方只有北京1城入圍。

▲大陸南方城市深圳夜景。（圖／CFP）

此外，中國社科院城市與競爭力研究中心去年發布的《中國城市競爭力第16次報告——40年：城市星火已燎原》顯示，綜合經濟競爭力指數十強城市依次是：深圳、香港、上海、台北、廣州、北京、天津、蘇州、南京、武漢。北方只有北京、天津2城。

廈門大學經濟學系副教授丁長發說，在市場經濟下，商品經濟意識濃厚的南方地區成為中國經濟發展的主導，再加上華南地區的海外華僑資源，以及東南沿海良好的港口資源和營商環境，南方經濟快速發展起來。

此外，如今，粵港澳大灣區建設方興未艾，並向世界級大灣區邁進。香港、澳門兩個行政區加上珠三角九市，粵港澳大灣區成為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。

▲位在大陸南方的上海。（圖／CFP）

任志武認為，經濟增速「南快北慢」和經濟總量佔比「南升北降」的現象將持續演進。這是相關各地大力發揮新興產業引領經濟結構轉型升級作用的客觀結果，是新一代信息電子、新能源、機器人、生物醫藥等新產業在北京、上海、深圳、廣州、武漢、合肥、貴陽、成都等地大規模集群發展的必然表現。