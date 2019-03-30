禁止加拿大油菜籽進口！　陸駐加使館：中方措施是正常安全防範

▲加拿大是全球油菜籽種植面積最大的國家。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸海關總署26日曾發佈註冊登記撤銷通知，依據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》相關規定，撤銷加拿大威特發（Viterra）企業的油菜籽註冊登記，並且暫停油菜籽進口。而大陸駐加使館發言人近日指出，「中方所採取的措施是正常安全防範。」

大陸海關總署分別在1/4、3/1、3/15、3/26，主動向加拿大聯邦政府負責檢驗檢疫的部門通報，來自加拿大的進口油菜籽中檢驗出含有危險性的有害生物，要求對方提供詳細資料，通知業者進一步配合調查並實採取有效改善措施，加以防範類似情況再度發生。

從2019年1月以來，大陸在進口油菜籽中不斷截獲疫情，因此不得不撤銷加拿大相關企業出口的油菜籽的許可。大陸駐加使館發言人提到，保護農業生產和生態安全是政府的職責所在，為了維護消費者安全，「中方採取的措施是正常的檢疫安全防範，既符合相關法規，也符合國際慣例，而中方也願意在技術層面與加方繼續保持溝通」。

據了解，根據加拿大統計局統計，大陸是加拿大油菜籽產品第二大出口市場；加拿大每年對大陸油菜產品出口約27.24億加元（約新台幣630.55億元），佔加拿大全部出口的26.55%。