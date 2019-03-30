大批瀕危物種走私案曝光！　南寧海關查獲「155隻穿山甲」

▲南寧海關一次打擊9個走私瀕危物種的犯罪集團。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

廣西南寧海關近日展開「守護者2019」專案行動，查獲155隻的穿山甲，另外，還有鱗片、象牙、犀牛角、虎牙等大批走私品。南寧海關負責人表示，接下來將持續打擊瀕危物種走私行為，加強罰責，盡力維護生態安全。

根據報導，南寧海關負責人表示，這次的行動成功摧毀了一條，由境外通過非設關地走私瀕危物種到廣西，再由廣西運輸至廣東廣州、深圳、江門、湛江、梅州，天津、雲南等地的非法貿易路線。此外，共出動310多名警力，分別在廣西東興，廣東廣州、深圳、汕頭，江門開平、陽江等14地點，同步展開抓捕行動。

▲此次查獲了103隻活體、52隻死體的穿山甲。

南寧海關一次打擊9個走私瀕危物種的犯罪集團，共抓獲了34名犯罪嫌疑人。當時查獲了155隻穿山甲，103隻活體、52隻死體。除此之外，現場還有大約14.55公斤的象牙、315.7克犀牛角、1對虎牙、21.55公斤的鱗片，以及鷹、熊掌、蛇、龜、大壁虎等瀕危物種及其製品一批，共查扣146.8萬元贓款（台幣約673.5萬元）。

據了解，在大陸，大象、犀牛、老虎都屬於一級保護動物，而穿山甲則是二級保護動物，均為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CIETS公約）附錄內明列的物種。根據大陸相關法律規定，沒有進出口證明書的物種及其製品，禁止貿易、攜帶、郵寄進出大陸。而走私穿山甲達到16隻及以上的可判處10年以上有期徒刑或無期徒刑

▲走私穿山甲達到16隻及以上就可判處10年以上有期徒刑或無期徒刑。

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