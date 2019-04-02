阿扁保外就醫臉書直播遭轟　藍營律師議員怒告中監典獄長瀆職

▲律師洪嘉鴻、市議員黃馨慧怒告中監典獄長瀆職。（圖／律師洪嘉鴻提供，下同）

記者陳玉／台中報導

前總統陳水扁透過臉書直播「新勇哥物語」（阿扁踹共）評論政治時事，頻頻在媒體、網路上露出，藍營台中市立委參選人洪嘉鴻、市議員黃馨慧2日到中檢按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基瀆職，洪指出「阿扁思路清晰、講話有力、手也不抖，身體健壯」，時常透過臉書直播，明顯違反保外就醫受刑人管理規則，但邱鴻基視若無睹，顯然有故意不執行刑罰之行為；對此，台中監獄回應，前總統陳水扁保外醫治由醫療團隊專業診斷，而言行是否違反規定，均會納入評估、研議後陳報上級。

▲律師洪嘉鴻、市議員黃馨慧高舉「典獄長失職、阿扁變大尾」牌子。

「典獄長失職、阿扁變大尾！」中西東南區立委參選人、律師洪嘉鴻表示，阿扁自從2015年1月5日保外就醫，已經4年多，時常透過媒體、臉書，想罵誰就罵誰，哪一個保外就醫受刑人可以這樣？尤其是最近「新勇哥物語」（阿扁踹共）評論政治時事，為子「上階不上台、致詞不演講」，哪一個保外就醫受刑人可以趴趴走？明顯違反保外就醫受刑人管理規則。

洪嘉鴻指出，阿扁上月9日為輔選台南立委參選人郭國文，特別錄製影像直播公開力挺、同月26日更開始直播對高雄市長進行政治批評；但中監典獄長邱鴻基從媒體報導後，明知阿扁的行為已違反保外醫治受刑人管理規則第3條第6款「不得從事與治療顯然無關之活動」的規定，但邱沒有作為就是失職，已觸犯刑法第127條第1項故意不執行刑罰罪。

黃馨慧則說，陳水扁利用保外醫治特權，開直播進行長時間政治評論，看得出來其思考沒有問題，講話也十分有力；但中監典獄長無作為，非常不妥，鄭重呼籲典獄長依法執行刑罰。

對此，中監副典獄長戴明瑋回應，每月都有派人密切掌握前總統陳水扁言行，也參考高雄常高、台北馬偕醫院提供醫療專業診斷，據醫療報告仍有保外就醫必要，另對不當言論是否違反「4不原則」（不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪），均會納入評估，持續搜集資料後陳報上級。