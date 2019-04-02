辭職顧癌父、和男友分手驚覺懷孕　22歲悲情女獲善警紓困

▲王女為照顧癌父加上懷孕而辭去工作，警助申請經費暫時紓困。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

年僅22歲的王姓女子命運多舛，自小父母離異後由父親撫養，但去年父親罹癌病逝，加上與男友分手後發現已懷孕3個月，不得不辭去工作到餐廳做臨時工；今年2月底王女生下女嬰，需要照顧女嬰無法繼續工作，每月收入僅有2500元育嬰津貼，此事由警員林志營得知後向區公所、慈善單位申請近10萬元暫時紓困，「自己能幫就幫」，目前已協助王女申請低收入戶，並通報社會局，陸續也有慈善會伸出援手，盼能協助王女度過難關。

警方表示，王女國小三年級時父母離異，和弟弟由父親撫養；自父親發現罹癌後，弟弟隨即失去聯絡，王女一肩扛起照顧父親責任；未料，父親去年病逝，同時間王女與男友分手後，才發現自己已有3個月身孕，因醫師告知3個月墮胎風險很高，選擇生產。

而王女為照顧父親加上懷孕，辭去工廠工作轉而到餐廳擔任臨時工，但今年2月底女兒出生後，王女為照顧女兒無法工作，也無親友可協助，收入僅靠每月2500元育嬰津貼，生活陷入困境。

第一警分局警員林志營得知此事，立即協助王女向區公所申請馬上關懷，另向神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、台中市友愛、善願、港龍、張榮發等慈善團體，共申請近10萬元暫時紓困；林志營說，目前母女居住在日租型旅社，但因人員出入複雜，善願慈善會未來將會協助另尋住處，「自己能幫就幫」，替王女尋找最多資源。