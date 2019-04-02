遭誣陷偷錢　壯女竟推瘦男墜溪「冷血溺殺」遭判14年　

▲太平區北田大橋下驚見一具男浮屍，追查下竟是同居女室友「冷血溺殺」。（資料照，下同）

記者陳玉／台中報導

太平區去年5月初發生一起水流屍案，王姓男子被人發現溺斃溪中，警方一度認為是單純輕生或意外案件，但追查下才發現竟是體型壯碩的同居室友劉女所犯，劉女向警稱因不滿王男曾誣指她竊取他人財物，才將其推落溪中；台中地院考量到劉女犯後承認涉案，有悔悟之意，依殺人罪判14年徒刑、褫奪公權6年，全案可上訴。

39歲、僅有50公斤體型瘦弱的王男，去年5月4日被人發現溺斃在太平北田大橋下的頭汴溪坑中，警起初以為是單純意外或輕生案件，經循線找到同居室友劉女涉有重嫌，劉女被逮後坦承去年5月2日與王男喝酒聊天，酒後提議到北田大橋溪邊戲水，但因王男曾誣指劉女竊取他人錢財，劉女心有不滿，竟趁王男酒後將他推落溪中，更站在一旁看著王男沒入溪底才轉身騎車離去。2天後，王男被人發現已成浮屍。





警經調閱監視器畫面追查，發現2日下午，曾有一名體型壯碩的女子騎乘機車載著王男往北田大橋方向行駛，但過了10分鐘後，女子騎車返回，後座的王男卻就此不見蹤影。警方因此認定劉女涉有重嫌。

王男家屬得知劉女坦承犯案都不敢置信，因劉女犯後異常冷靜，不但謊稱不知王男行蹤，更曾陪著家屬四處尋找，更在王男遺體被發現後陪同到殯儀館認屍，甚至事後還主動到靈堂前幫忙守靈，更在事發後稱王男回來托夢，說「我很冷、快來救救我」等語。

台中地院審理，認定劉女因細故，造成對於被害人家庭難以抹滅之傷痛，迄今尚未與被害人家屬達成和解，但考量劉女犯後承認涉案，深表悔悟之意，有效節省司法資源，依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。