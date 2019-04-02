路人驚喊：你剛在信義區...小鮮肉酒醒發現「他的樂器」被吹了

▲阿國到夜店喝醉路倒人行道遭曾姓男子撿屍。（圖為資料照，非本案當事人／記者鄒鎮宇攝）

記者劉昌松／台北報導

台北曾姓男子2018年底在信義區一間夜店前，看到「阿國」(化名)酒醉獨自坐在門口，曾男上前攀談後，直接把阿國帶到附近路邊長椅上躺著，阿國在半夢半醒間睜眼發現，有陌生人正在對他口交，但無力反抗，佯稱要回夜店拿東西，趁機向還在店內友人求救，台北地檢署調查後，依趁機性交罪起訴曾男。

20多歲的阿國是和朋友相約，在2018年12月5日去台北市松壽路夜店玩樂，到隔天凌晨，阿國因為酒醉被朋友扶到店門口人行道上休息，年約30歲的曾男經過見狀，直接上前攀談，阿國以為是朋友，就讓曾男攙扶著，走向附近的露天座位區。

此時清晨6點左右，曾男見商業區路上沒人，直接把阿國扶到長椅上躺下，然後脫下阿國的休閒褲，直接對阿國口交，還接連的撫摸、親吻阿國的胸部、嘴唇。

阿國在半夢半醒間醒來，發現遭性侵後，因為無力反抗，只能默默地說「要回夜店拿東西」，然後就回店裡，找到同行友人說出自己遭遇，隨即報警到露天座位區逮捕還在等阿國回來的曾男，曾男稱雙方兩情相悅，但阿國表示根本不認識曾男，檢察官調查後，依趁機性交罪將曾男起訴。

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